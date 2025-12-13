Γαλλία: Αυτοκίνητο κατέληξε… στον πάτο δημοτικής πισίνας – Η οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο

  • Στη Γαλλία, μητέρα και κόρη κατέληξαν με το αυτοκίνητό τους στον πάτο δημοτικής πισίνας, όταν η 38χρονη οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο.
  • Δύο ναυαγοσώστες βούτηξαν αμέσως για να σώσουν τη μητέρα και το παιδί, ενώ η δημοτική αρχή δήλωσε ότι «Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το όχημα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί».
  • Η πισίνα θα παραμείνει κλειστή για αρκετές ημέρες, καθώς έχει ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος και θα αδειάσουν 900 κυβικά μέτρα μολυσμένου νερού.
Στη Γαλλία, μια 38χρονη μητέρα μπέρδεψε το πεντάλ του γκαζιού με το φρένο και οδήγησε το αυτοκίνητό της, μια Jaguar XF, σε εσωτερική πισίνα δημοτικού κολυμβητηρίου στην κοινότητα La Ciotat, έχοντας μέσα την 5χρονη κόρη της.

Οι εικόνες δείχνουν το αυτοκίνητο να επιπλέει στη μέση της πισίνας, ενώ δύο ναυαγοσώστες βούτηξαν αμέσως για να σώσουν τη μητέρα και το παιδί, αναφέρει η βρετανική The Sun.


Η τοπική δημοτική αρχή δήλωσε: «Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το όχημα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί».

Το αυτοκίνητο αρχικά διέλυσε τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου πριν βυθιστεί στο νερό.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης του αυτοκινήτου έχει ήδη ξεκινήσει και η πισίνα θα παραμείνει κλειστή για αρκετές ημέρες. Τα 900 κυβικά μέτρα νερού, μολυσμένα από το όχημα, θα αδειάσουν πριν ανοίξει ξανά η εγκατάσταση για το κοινό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

 

