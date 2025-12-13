Γαλλία: Αυτοκίνητο κατέληξε… στον πάτο δημοτικής πισίνας – Η οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο

Στη Γαλλία, μια 38χρονη μητέρα μπέρδεψε το πεντάλ του γκαζιού με το φρένο και οδήγησε το αυτοκίνητό της, μια Jaguar XF, σε εσωτερική πισίνα δημοτικού κολυμβητηρίου στην κοινότητα La Ciotat, έχοντας μέσα την 5χρονη κόρη της.

Οι εικόνες δείχνουν το αυτοκίνητο να επιπλέει στη μέση της πισίνας, ενώ δύο ναυαγοσώστες βούτηξαν αμέσως για να σώσουν τη μητέρα και το παιδί, αναφέρει η βρετανική The Sun.

A car, with a woman and young child inside, crashed through the glass wall of a municipal pool in the French town of La Ciotat, landing in the main basin where several swimmers were present pic.twitter.com/jKX6bb7lNQ — Reuters (@Reuters) December 12, 2025



Η τοπική δημοτική αρχή δήλωσε: «Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το όχημα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί».

Το αυτοκίνητο αρχικά διέλυσε τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου πριν βυθιστεί στο νερό.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης του αυτοκινήτου έχει ήδη ξεκινήσει και η πισίνα θα παραμείνει κλειστή για αρκετές ημέρες. Τα 900 κυβικά μέτρα νερού, μολυσμένα από το όχημα, θα αδειάσουν πριν ανοίξει ξανά η εγκατάσταση για το κοινό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.