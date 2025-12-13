Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα μηνύματα στους αγρότες για διάλογο μετά την πρόσκληση για συνάντηση τη Δευτέρα

Την πόρτα του διαλόγου άνοιξε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στους αγρότες, καλώντας τους σε συνάντηση την Δευτέρα 15/12, στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σήμερα, στις 12:00 κατά τη διάρκεια της κρίσιμης πανελλαδικής διάσκεψης στη Νίκαια.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ, o Πρωθυπουργός και μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τόνισε πως κάθε διαμαρτυρία τους είναι θεμιτή, όμως πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την κοινωνία υπενθυμίζοντας ότι οι φετινές ενισχύσεις είναι υψηλότερες από πέρυσι.

Υψηλότερες πληρωμές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε διεξοδικά στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε υψηλότερες πληρωμές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. «Δίνουμε φέτος περισσότερα λεφτά απ’ όσα δίναμε πέρυσι. Αυτό πρέπει να τονίζεται σε κάθε ευκαιρία», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η αναστάτωση που προκάλεσε η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αναπόφευκτη αλλά αναγκαία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών μηχανισμών δυσχέραναν τις διαδικασίες, ωστόσο «μπορέσαμε να κάνουμε τις πληρωμές που κάναμε και να ολοκληρώσουμε τις υπόλοιπες μέχρι τα τέλη του έτους». Μίλησε για «πολύ μεγάλη προσπάθεια» από τους κρατικούς λειτουργούς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Και όπως τόνισε το νέο σύστημα διασφαλίζει ότι «θα έχουν εξοφληθεί όσοι βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο και δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση», ενώ επανέλαβε πως «θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους».

Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Ανδριανός σε αγρότες: «Τη Δευτέρα η πόρτα του Πρωθυπουργού είναι ανοιχτή»

Ανοιχτό κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα απηύθυνε σήμερα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», εν μέσω κλιμακούμενων αγροτικών κινητοποιήσεων δήλωσε: «Ακούμε τους αγρότες, οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές και έχουμε ήδη λύσει πολλά από τα προβλήματα που έχουν τεθεί».

Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η παραμονή των αγροτών και των κτηνοτρόφων στον τόπο τους. «Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και κάθε νοήμονα πολιτικό είναι να στηρίξει τους αγρότες ώστε να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν», σημείωσε, επισημαίνοντας όμως ότι «τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα και βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο».

Πλέον, το βάρος των εξελίξεων μεταφέρεται στα μπλόκα. Από τη σημερινή συζήτηση του Συντονιστικού θα φανεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αμετάβλητες.

Στο παρασκήνιο αναμένεται, πάντως, έντονος κύκλος διαβουλεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής στο Μαξίμου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα, τονίζοντας ωστόσο ότι από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα περιθώρια δηλώνοντας πλήρη διαθεσιμότητα για διάλογο.

Πηγή: ΕΡΤNews