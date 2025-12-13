Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 12:00 η κρίσιμη συνεδρίαση στη Νίκαια μετά την πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση – Ανδριανός: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή»

Σύνοψη από το

  • Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας στις 12:00, μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα.
  • Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής, την απώλεια εισοδήματος και τις χαμηλές τιμές, ενώ τονίζουν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα.
  • Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, δήλωσε ότι «η πόρτα είναι ανοιχτή» για διάλογο, ενώ αγρότες από διάφορα μπλόκα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, μεταξύ άλλων με διαμαρτυρίες σε πολιτικά γραφεία βουλευτών.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

αγρότες Νίκαια

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας στις 12:00, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00. Η απόφαση των αγροτών αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση.

Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι κινητοποιήσεις βρίσκονται ήδη στη 14η ημέρα τους.

Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων. Όπως επισημαίνουν, το σημερινό οικονομικό περιβάλλον καθιστά μη βιώσιμη την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, οδηγώντας πολλούς –κυρίως νέους ανθρώπους– στη σκέψη να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.

Αναφορικά με την πρόσκληση του πρωθυπουργού, οι αγρότες επισημαίνουν ότι υπάρχει μια ουσιαστική μεταβολή στη στάση της κυβέρνησης, καθώς ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε τεθεί ως προϋπόθεση για διάλογο το άνοιγμα των δρόμων, πλέον η συνάντηση προτείνεται ακόμη και με τα μπλόκα σε ισχύ. Αυτό αποδίδεται στην πίεση που ασκούν οι κινητοποιήσεις.

Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, ενώ τα αιτήματα των αγροτών θα αποσταλούν εγγράφως στα συναρμόδια υπουργεία και στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες αναμένουν απαντήσεις επί των αιτημάτων τους, τις οποίες θα αξιολογήσουν, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν δοθεί λύσεις σε σειρά προβλημάτων που έχουν τεθεί. Αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι την Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», είπε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», κατέληξε.

Διαμαρτυρία έξω από πολιτικά γραφεία βουλευτών της ΝΔ

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών Λαρισαίων βουλευτών της ΝΔ.

Ξεκίνησαν από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνέχισαν σε αυτό του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξαν στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Οι αγρότες εκτός από τα τρακτέρ, είχαν μαζί τους σανό, το οποίο σκόρπισαν στις εισόδους των πολυκατοικιών όπου στεγάζονται τα πολιτικά γραφεία, θέλοντας να στείλουν -όπως είπαν- τα μηνύματα ότι πρώτον, οι κτηνοτρόφοι πλήττονται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ από την ευλογιά και δεύτερον ότι οι αγρότες δεν τρώνε σανό.

αγρότες- Λάρισα

Τόνισαν δε, ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για την Πανελλαδική σύσκεψη θα είναι σε κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει από τα μέσα της εβδομάδας στην περιμετρική οδό, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα. Αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Νίκαια για να λάβει μέρος στην κρίσιμη γενική συνέλευση.

Παράλληλα, οι αγρότες επιζητούν τη στήριξη των αιτημάτων τους και από άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, αργά το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να φτάσει στο σημείο πορεία που διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί της Πάτρας για να εκφράσουν, τόσο οι οδηγοί όσο και οι ιδιοκτήτες των ταξί, τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες είναι ικανοποιημένοι από την κινητοποίηση, τονίζοντας ότι διατράνωσαν το δίκαιο του αγώνα τους και τη θέλησή τους να μην κάνουν πίσω. Καλούν δε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να έρθουν στο σημείο την Κυριακή, από τις 12:00 – 15:00, με τις οικογένειές τους, τα παιδιά και τους φίλους τους.

Τονίζουν ότι ο αγώνας για τη γη και τη τροφή είναι κοινός.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης στηρίζει με ομόφωνη απόφασή του τον αγώνα των αγροτών.

09:34 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι ε...
08:39 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι βοσκή δεν αναπτύσσεται, ούτε κατσαρίδες» – Οι δηλώσεις μη καλλιεργήσιμων εκτάσεων και ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Απόψε αναμένεται να ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής για Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπ...
07:28 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές σήμερα – Οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα

Ψυχρός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχ...
06:54 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Δεκεμβρίου

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Άρη...
