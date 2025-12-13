Ο σύντροφός της θέλει να γίνει «νοικοκυρά» στο σπίτι τους μετά τον γάμο – «Περιμένει από εμένα να καλύπτω όλα τα έξοδα»

Ίσως υπάρχει μια σπίθα ειλικρίνειας πίσω από τα περισσότερα αστεία που ακούγονται στις καθημερινές κουβέντες, αλλά πρέπει να ακούσετε προσεκτικά για  να αποφασίσετε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο στη συγκεκριμένη ιστορία.

Για σχεδόν τρία χρόνια, αυτή η 25χρονη γυναίκα βγαίνει με τον 29χρονο φίλο της, και βρίσκονται σε σχέση εξ αποστάσεως!

Όταν οι συζητήσεις για το μέλλον γίνονται σοβαρές

Τον τελευταίο καιρό, έχουν αρχίσει να παίρνουν πολύ σοβαρά τις συζητήσεις για γάμο στο άμεσο μέλλον. Πριν από έναν χρόνο, ο φίλος της απολύθηκε, και εκείνη ήταν συμπονετική, γνωρίζοντας ότι η αγορά εργασίας ήταν δύσκολη.

Ο φίλος της κατάφερε να βρει νέα θέση ως προγραμματιστής,  αλλά είναι τρομερά αγχωμένος και αμφιβάλλει αν η καριέρα στον προγραμματισμό είναι η σωστή για εκείνον.

«Πρόσφατα, ανέφερε ξαφνικά ότι θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση. Όταν του είπα ότι αυτό φαινόταν παρορμητικό, αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα ‘περιμένει να παντρευτούμε και μετά θα γίνει househusband.’ Αυτό το σχόλιο με ενόχλησε πολύ,» εξήγησε.

«Του είπα ότι ούτε εγώ είμαι στυγνή καριερίστρια — θα δουλέψω, αλλά δεν θέλω να γίνω η βασική πάροχος. Και τότε πρόσθεσε: ‘Όλα αυτά τα μεταπτυχιακά για ποιο λόγο;’»

Όταν τα αστεία ξεφεύγουν και αφήνουν σημάδια

«Κάνω το μεταπτυχιακό μου κυρίως επειδή με ώθησαν οι γονείς μου, και παρόλο που θα βοηθήσει την καριέρα μου, δεν θέλω να θεωρηθεί κάτι πάνω στο οποίο θα μπορεί να στηρίζεται, ενώ εκείνος απομακρύνεται από τις δικές του ευθύνες» τονίζει η γυναίκα.

Αργότερα, ο φίλος της ανέφερε ότι αστειευόταν για τα μελλοντικά του σχέδια να «καβαλήσει» τη δική της καριέρα, αλλά είναι αργά.

Την έχει απωθήσει τελείως αυτό που είπε, και δεν μπορεί να το βγάλει από το μυαλό της.

Κι οι δύο είναι Ασιάτες, ζουν σε μια χώρα της Ασίας, και έτσι της έχει περάσει από το μυαλό ότι οι βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις της σχετικά με τους ρόλους του “κουβαλητή”, ίσως επηρεάζουν την αντίδρασή της σε όσα είπε εκείνος.

Μικρά σύννεφα σε μια καλή σχέση

Πέρα από αυτή τη μικρή – ή μήπως όχι και τόσο μικρή –  αναστάτωση, η σχέση τους είναι αρκετά καλή. Ο φίλος της πραγματικά νοιάζεται για εκείνη, είναι γλυκός και πιστός.

«Αλλά δεν είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά στα δώρα ή τις χειρονομίες, κυρίως μόνο σε γενέθλια, και συνειδητοποιώ ότι για μένα η προσπάθεια μετράει,» συνέχισε.

«Τώρα που συζητιέται ο γάμος, αναρωτιέμαι αν αυτά τα ‘αστεία’ υποδηλώνουν βαθύτερες διαφορές στο πώς βλέπουμε την ευθύνη, τη δουλειά και το μέλλον» πρόσθεσε.

«Είμαι άδικη που με ενοχλεί και παίρνω στα σοβαρά αυτά τα σχόλια; Και είναι αυτό ένα σημάδι κινδύνου ή απλώς αποτέλεσμα άγχους;» αναρωτήθηκε.

Πιστεύω ότι υπάρχει μια σπίθα ελπίδας πίσω από όσα είπε ο φίλος της.

Η ανώτερη εκπαίδευση κατά κανόνα, σημαίνει περισσότερα χρήματα, και είναι πιθανό ότι δοκιμάζει τα νερά για να δει αν εκείνη είναι ανοιχτή στο να έχει έναν άντρα που μένει στο σπίτι.

Δεδομένου ότι ανησυχεί τόσο πολύ, αξίζει να ξαναφέρουν το θέμα στο τραπέζι και να έχουν πιο συγκεκριμένες συζητήσεις για το κοινό τους μέλλον και τις προσδοκίες τους.

