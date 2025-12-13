Μουντιάλ 2026: Σε… ιλιγγιώδη ύψη οι τιμές των ξενοδοχείων – Έως 3.882 δολάρια για τον εναρκτήριο αγώνα

Μέχρι και στο εξωπραγματικό ποσοστό αύξησης του 2.373% (!) έχουν «εκτοξευθεί» οι τιμές των δωματίων ξενοδοχείων, στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης «The Athletic», διαπιστώθηκε μια μέση αύξηση 300% στις τιμές των δωματίων ξενοδοχείων στις 16 πόλεις που θα διεξαχθούν αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Το ποσοστό 2.373% είναι η μεγαλύτερη αύξηση τιμής για μόνο μία διανυκτέρευση και αφορά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πόλη του Μεξικού, που κοστίζει 157 δολάρια (σ.σ. περίπου 135 ευρώ) στα τέλη Μαΐου, αλλά για τις 10 και 11 Ιουνίου και για τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, καταχωρήθηκε στα 3.882 δολάρια (σ.σ. περίπου 3.330 ευρώ) στην εφαρμογή Marriott Bonvoy.

Γενικότερα, τα ξενοδοχεία στις 16 πόλεις που φιλοξενούν την διοργάνωση (σ.σ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό) αύξησαν τις τιμές τους κατά αρκετές εκατοντάδες δολάρια ανά διανυκτέρευση.

Σύμφωνα με την έρευνα του «Athletic», που καλύπτει συνολικά 96 ξενοδοχεία σε αυτές τις 16 πόλεις, η μέση τιμή για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κατά την διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της υφηλίου, είναι 1.013 δολάρια, σε σύγκριση με 293 δολάρια για τα ίδια δωμάτια τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Κάτι που σημαίνει αύξηση 328% (!), ενώ στα εν λόγω μεξικανικά ξενοδοχεία, η μέση αύξηση τιμών ήταν 610%!

Στην Πόλη του Μεξικού παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση τιμών, με την μέση τιμή ανά διανυκτέρευση να αυξάνεται από 172 δολάρια σε 1.572 δολάρια (961%), ενώ αντίθετα, η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στο Τορόντο, όπου οι τιμές αυξήθηκαν… μόνο κατά 78%.

Οι τιμές των δωματίων ξενοδοχείων αυξάνονται συχνά κατά την διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, σημειώθηκε αύξηση 141% στις τιμές των δωματίων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

