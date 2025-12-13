Μουντιάλ 2026: Σε… ιλιγγιώδη ύψη οι τιμές των ξενοδοχείων – Έως 3.882 δολάρια για τον εναρκτήριο αγώνα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μουντιάλ 2026: Σε… ιλιγγιώδη ύψη οι τιμές των ξενοδοχείων – Έως 3.882 δολάρια για τον εναρκτήριο αγώνα
Φωτογραφία: Reuters

Μέχρι και στο εξωπραγματικό ποσοστό αύξησης του 2.373% (!) έχουν «εκτοξευθεί» οι τιμές των δωματίων ξενοδοχείων, στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης «The Athletic», διαπιστώθηκε μια μέση αύξηση 300% στις τιμές των δωματίων ξενοδοχείων στις 16 πόλεις που θα διεξαχθούν αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Το ποσοστό 2.373% είναι η μεγαλύτερη αύξηση τιμής για μόνο μία διανυκτέρευση και αφορά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πόλη του Μεξικού, που κοστίζει 157 δολάρια (σ.σ. περίπου 135 ευρώ) στα τέλη Μαΐου, αλλά για τις 10 και 11 Ιουνίου και για τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, καταχωρήθηκε στα 3.882 δολάρια (σ.σ. περίπου 3.330 ευρώ) στην εφαρμογή Marriott Bonvoy.

Γενικότερα, τα ξενοδοχεία στις 16 πόλεις που φιλοξενούν την διοργάνωση (σ.σ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό) αύξησαν τις τιμές τους κατά αρκετές εκατοντάδες δολάρια ανά διανυκτέρευση.

Σύμφωνα με την έρευνα του «Athletic», που καλύπτει συνολικά 96 ξενοδοχεία σε αυτές τις 16 πόλεις, η μέση τιμή για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κατά την διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της υφηλίου, είναι 1.013 δολάρια, σε σύγκριση με 293 δολάρια για τα ίδια δωμάτια τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Κάτι που σημαίνει αύξηση 328% (!), ενώ στα εν λόγω μεξικανικά ξενοδοχεία, η μέση αύξηση τιμών ήταν 610%!

Στην Πόλη του Μεξικού παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση τιμών, με την μέση τιμή ανά διανυκτέρευση να αυξάνεται από 172 δολάρια σε 1.572 δολάρια (961%), ενώ αντίθετα, η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στο Τορόντο, όπου οι τιμές αυξήθηκαν… μόνο κατά 78%.

Οι τιμές των δωματίων ξενοδοχείων αυξάνονται συχνά κατά την διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, σημειώθηκε αύξηση 141% στις τιμές των δωματίων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: Το σημάδι στα δάκτυλα που μπορεί να είναι ένδειξη υψηλής αρτηριακής πίεσης

Κακοποιημένη 6χρονη ήθελε να σκοτώσει τους θετούς γονείς της – Το συγκλονιστικό μήνυμα που στέλνει 35 χρόνια μετά

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Νέο τέλος για τα ακίνητα: Τι θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες από 1η Ιανουαρίου 2027 – Αναλυτικός οδηγός της ΚΕΔΕ με ερωτήσεις κα...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Serie A: Με… πρωταγωνιστή τον Νίκολα Στούλιτς η Λέτσε πήρε σπουδαίο «τρίποντο» – Κέρδισε 1-0 την Πίζα, δείτε βίντεο

Η Λέτσε πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη στη μάχη της παραμονής, καθώς επικράτησε με 1-0 της Πίζας...
02:35 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Bundesliga: «Σκόνταψε» στο Βερολίνο, η Λειψία – Ηττήθηκε 3-1 από την Ουνιόν, δείτε βίντεο

Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες, καθώς νί...
00:18 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Παραμένει στην κορυφή η Χάποελ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Με ανατροπές και μεγάλες νίκες εκτός έδρας συνεχίστηκε η 15η αγωνιστική της Euroleague. Η Χαπο...
23:32 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Παραδόθηκε… άνευ όρων

Κακή εικόνα παρουσίασε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη και γνώρισε βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα μ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα