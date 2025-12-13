Κρήτη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού – Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο και αγνοείται από το βράδυ της περασμένης Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Το αυτοκίνητο του ειδικευομένου στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό και έχει μεταφέρει το επίκεντρο των ερευνών στην περιοχή.

Η εξαφάνισή του απασχόλησε την εκπομπή Φως στο Τούνελ της Αγγελικής Νικολούλη.

Ο γιατρός που εργάζεται ως ειδικευόμενος ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο έφυγε από το σπίτι του στο Ηράκλειο με το αυτοκίνητό του προς άγνωστη κατεύθυνση. Γειτόνισσα και οικογενειακή φίλη αναφέρει ότι τον είδε να φεύγει την Κυριακή, γύρω στις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Όπως αναφέρει το anikolouli.gr, το όχημα του εντοπίστηκε τρεις μέρες μετά, την Τετάρτη 10/12 εγκαταλελειμμένο στο χωριό Φρες Χανίων, σε δύσβατο σημείο. Το όχημά του έπαθε βλάβη και καθηλώθηκε και οι Αρχές εκτιμούν ότι συνέχισε πεζός. Μαρτυρία αναφέρει ότι εθεάθη σε περίπτερο στο χωριό Κυψέλι το Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Το κινητό παραμένει απενεργοποιημένο και δεν έχει μαζί κανέναν έγγραφο ταυτοποίησης.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του καθώς η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.