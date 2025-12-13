Ρωσία: Δύο νεκροί στην πόλη Σαράτοφ σε ουκρανικό πλήγμα με drone – Η επίθεση στόχευσε κτίριο κατοικιών

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της ρωσικής πόλης Σαράτοφ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Ρομάν Μπουσάργκιν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μπουσάργκιν επεσήμανε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους, ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός άλλων τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον κτιρίου κατοικιών στην πόλη.

Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πλήγματα με drones εναντίον της πόλης Σαράτοφ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα και απέχει περίπου 625 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στοχοθετώντας κυρίως ένα διυλιστήριο πετρελαίου και μια μεγάλη αεροπορική βάση που βρίσκεται εκεί κοντά.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 41 ουκρανικά drones, 28 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια Σαράτοφ.

