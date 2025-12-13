Έλενα Παπαρίζου: «Θα επιστρέψω ακόμη πιο δυνατή» – Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της

Σύνοψη από το

  • Η Έλενα Παπαρίζου έστειλε το πρώτο της μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της, δηλώνοντας «θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή».
  • Η δημοφιλής τραγουδίστρια ευχαρίστησε από καρδιάς τον Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Καπουτζίδη για τη στήριξή τους στα προηγούμενα γυρίσματα.
  • Ο Κωστής Μαραβέγιας κάλυψε την απουσία της στα γυρίσματα, με την παρουσία του να μην αφήνει την καρέκλα της άδεια και να βοηθά στις σωστές αποφάσεις για το Team Helena.
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Έλενα Παπαρίζου

Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της που την υποχρεώνει να μείνει μακριά από το «Voice of Greece», έστειλε η Έλενα Παπαρίζου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Facebook έγραψε «θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή», ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία του Κωστή Μαραβέγια στο σόου.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο @thevoiceofgreece, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στην ομάδα μου βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης  και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός, Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις ημέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται» έγραψε η Έλενα Παπαρίζου.

