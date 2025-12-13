ΠΑΣΟΚ: «Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος κ. Χιλετζάκης και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;»

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για το γαλάζιο στέλεχος και κολλητό του κ. Αυγενάκη, Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως «ο πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας, Βλάσης Τσιόγκας αποκάλυψε στο δελτίο του Kontra channel, όχι μόνο τη στενή σχέση του κ. Χιλετζάκη με τον κ. Αυγενάκη αλλά και τις πιέσεις που του ασκήθηκαν από το περιβάλλον Αυγενάκη να παραιτηθεί νωρίτερα απο τη λήξη της θητείας του για να τον διαδεχθεί ο εκλεκτός του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χιλετζάκης».

Έτσι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητάει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

«Για ποιον λόγο πίεζε η Νέα Δημοκρατία για την εκλογή του κ. Χιλετζάκη; Μήπως γιατί η Εθνική Ένωση Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας μπορεί να λειτουργεί ως ΚΥΔ;

Θα διαγράψει η Νέα Δημοκρατία τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος, κ. Χιλετζάκη, από μέλος της;

Ποιον κρατά ο κ. Χιλετζάκης και δεν τον διαγράφει η Νέα Δημοκρατία;»