Βασίλης Μπισμπίκης: Το παθιασμένο φιλί στη Δέσποινα Βανδή  – «Πάω να την θαυμάσω»

Σύνοψη από το

  • “Πάω να την θαυμάσω” δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την άφιξή του στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή.
  • Ο ηθοποιός βρέθηκε κοντά της στη σκηνή και της χάρισε ένα παθιασμένο φιλί, το οποίο έγινε viral στα social media μέσα σε λίγες ώρες.
  • Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε και η κόρη της Δέσποινας, Μελίνα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με τον χορό της.
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Μπισμπίκης- Βανδή

«Πάω να την θαυμάσω» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την άφιξή του στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Καθώς η Δέσποινα ερμήνευε τραγούδια αφιερωμένα σε εκείνον, ο ηθοποιός βρέθηκε κοντά της στη σκηνή και της χάρισε ένα παθιασμένο φιλί. Η τρυφερή αυτή στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες, που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις από το κοινό.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε και η κόρη της Δέσποινας, Μελίνα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με τον χορό της.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

11:58 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

