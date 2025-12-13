Βασίλης Μπισμπίκης: Το παθιασμένο φιλί στη Δέσποινα Βανδή  – «Πάω να την θαυμάσω»

«Πάω να την θαυμάσω» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την άφιξή του στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Καθώς η Δέσποινα ερμήνευε τραγούδια αφιερωμένα σε εκείνον, ο ηθοποιός βρέθηκε κοντά της στη σκηνή και της χάρισε ένα παθιασμένο φιλί. Η τρυφερή αυτή στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες, που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις από το κοινό.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε και η κόρη της Δέσποινας, Μελίνα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με τον χορό της.

