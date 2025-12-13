Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ «λούζεται» τον συλληφθέντα κουμπάρο του Ανδρουλάκη – Προκλητική η στάση του Ξυλούρη, έχει διαγραφεί ο Χιλετζάκης

  • Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, χαρακτήρισε την εικόνα του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή «εξοργιστική» και «απαράδεκτη και προκλητική», με τη ΝΔ να προχωρά στην παραπομπή του στον εισαγγελέα.
  • Η κ. Σδούκου άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι «λούζεται αυτά για το οποίο κατηγορούσε» με αφορμή τη σύλληψη του κουμπάρου του Προέδρου του, κ. Ανδρουλάκη.
  • Αναφερόμενη στις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κ. Σδούκου υπογράμμισε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για διάλογο, τονίζοντας την ανάγκη για ενιαία εκπροσώπηση ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός.
Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε παρέμβασή της στο Open TV, τοποθετήθηκε για τη στάση του μάρτυρα Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, για ζητήματα κομματικής ιδιότητας προσώπων που επικαλείται η αντιπολίτευση, για τη σύλληψη προσώπου που συνδέεται με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την πρόσκληση του Πρωθυπουργού σε διάλογο.

Απαράδεκτη και προκλητική η στάση του κ. Ξυλούρη

Αναφερόμενη στην κατάθεση του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, η κ. Σδούκου χαρακτήρισε την εικόνα «εξοργιστική», επισημαίνοντας ότι «η συμπεριφορά του μάρτυρα είχε ως μοναδικό στόχο να μην εξαχθεί κανένα συμπέρασμα».

Όπως τόνισε, η στάση αυτή συνιστά ευτελισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και πλήρη έλλειψη σεβασμού προς τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής. Χαρακτήρισε δε τον κ. Ξυλούρη «προκλητικό και απαράδεκτο».

Υπογράμμισε ότι ο κ. Ξυλούρης «ήταν υποχρεωμένος να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν», καθώς ερωτήθηκε απολύτως ορθά «για τα πάντα», όπως προβλέπεται σε μια εξεταστική διαδικασία.

Η Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι δεν υπήρξε ούτε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να ανέχεται αυτή τη στάση, ενώ η έντονη αντίδραση που προκάλεσε ήταν κοινή για όλα τα μέλη της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην παραπομπή του στον εισαγγελέα, ο οποίος ξεκίνησε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Ο κ. Χιλετζάκης δεν αποτελεί ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και προσωπικά του κ. Τσουκαλά, η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι ο κ. Χιλετζάκης δεν υπήρξε ποτέ κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και «εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει ανανεώσει την κομματική του ιδιότητα».

Όπως τόνισε, «είναι ανενεργό μέλος, δεν συμμετείχε στις εσωκομματικές και έχει διαγραφεί».

Διευκρίνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κοινοποιεί δημόσια ούτε τις εγγραφές ούτε τις διαγραφές των μελών της, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί πάγια πρακτική. «Η επίσημη ενημέρωση που σας κάνω δεν προβλέπει δημοσιοποίηση εγγραφών και διαγραφών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με νόημα πως δεν μπορεί να γνωρίζει ο κ. Τσουκαλάς καλύτερα τις διαδικασίες και το μητρώο της Νέας Δημοκρατίας καλύτερα από το ίδιο το κόμμα, αλλά σχολιάζει και ουσιαστικά «πετάει λάσπη».

Το ΠΑΣΟΚ «λούζεται» τον συλληφθέντα κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη

Η κ. Σδούκου άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη σύλληψη του κουμπάρου του Προέδρου του, κ. Ανδρουλάκη.

Όπως δήλωσε, το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που επένδυσε συστηματικά στην ποινικοποίηση και στη ρητορική περί «κουμπάρων» με την σύλληψη του κ. Λαμπράκη «τώρα λούζεται αυτά για το οποίο κατηγορούσε» επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αυτή θα έπρεπε να αποτελεί μάθημα πολιτικής σοβαρότητας και αυτοσυγκράτησης, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει.

Η Εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «είναι αδιανόητο να έχετε προφυλακισμένο κουμπάρο του Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ και να εξακολουθείτε να κουνάτε το δάχτυλο».

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Άμεση έναρξη διαλόγου με ενιαία εκπροσώπηση

Αναφερόμενη στις αγροτικές κινητοποιήσεις,η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι οι αγρότες «έχουν προσκληθεί από τον ΠΘ να έρθουν να συζητήσουν διότι μόνο έτσι λύνονται τα θέματα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν».

Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει διαχρονικά πως βρίσκεται «σε ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο» και ότι «μέσα από αυτόν τον διάλογο έχουν δοθεί λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι «κάθε μπλόκο διατυπώνει διαφορετικά αιτήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενιαία εκπροσώπηση», ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την ευθύνη και το πολιτικό κόστος της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια μεταρρύθμιση που στοχεύει στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη, και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου μέσα από θεσμικό και ειλικρινή διάλογο.

