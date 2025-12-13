Άδωνις Γεωργιάδης: Όταν συλλαμβάνουν τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή σχετικά με τις  αναφορές της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη για «γαλάζια στελέχη» και «Γκρούεζες της κυβέρνησης», με αφορμή τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις, στο πλαίσιο επιχείρησης της οικονομικής αστυνομίας στη Κρήτη.

«Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών της δεκαετίας του 1980, να μιλάει για «Γκρούεζες». Χαμηλώστε τους τόνους. Στις δημοσκοπήσεις είστε κολλημένοι στο 10-11%, αυτό δεν αποδεικνύει ανατροπή της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε: «Ναι η κυβέρνηση έχει δυσκολίες, όπως με τα μπλόκα, όμως θα βρει λύσεις και στο τέλος θα ξανακερδίσει τις εκλογές. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε, ούτε σείεται η κοινωνία, όπως υποστηρίζει η Αντιπολίτευση, ούτε θα χάσουμε τις εκλογές».

Η ένταση ανέβηκε όταν πήρε το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο υπουργό Υγείας»

10:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

