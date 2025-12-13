Σέρρες: Κλείσιμο της αγοράς και σύσκεψη με τους βουλευτές ζήτησαν οι αγρότες από τους παραγωγικούς φορείς

Τη στήριξη στον δίκαιο, όπως τονίσθηκε, αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων, εξέφρασε σύσσωμος ο επαγγελματικός κόσμος του Νόμου Σερρών, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που συγκάλεσε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, το Επιμελητήριο Σερρών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών, η ΟΕΒΕΣΣ και εκπρόσωποι των Σωματείων της, ο Εμπορικός Σύλλογος Σερρών καθώς και εκπρόσωποι κλάδων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Αθανάσιος Μαλλιαράς τόνισε πως η σύσκεψη συγκαλείται στο πλαίσιο της ενεργούς υποστήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων καθώς όλοι αναγνωρίζουν τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκονται και τον αντίκτυπο που έχει αυτό σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν την έμπρακτη στήριξη όλων, με κλείσιμο των καταστημάτων για λίγες ώρες την ερχόμενη Τετάρτη και την άνοδο όλων στον Προμαχώνα ώστε να διαμαρτυρηθούν μαζί τους.

Από την πλευρά του μπλόκου των Κερδυλλίων δε, κατατέθηκε η πρόταση της διενέργειας σύσκεψης με τους βουλευτές στην Αντιπεριφέρεια, σύμφωνα με το ERTNews. ΟΕΒΕΣΣ, εμπορικός Σύλλογος και Σωματεία, αφού τόνισαν εμφατικά πως ο αγροτικός κόσμος έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται, δεσμεύτηκαν να συγκαλέσουν άμεσα συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, ώστε να τεθεί το θέμα του ολιγοωρου κλεισίματος των καταστημάτων την ερχόμενη Τετάρτη.