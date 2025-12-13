ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Τα 4 ΚΥΔ, οι 11 τραπεζικοί λογαριασμοί και οι ψευδείς αιτήσεις – Πεθαμένος «έκανε» αναλήψεις, 16 συλλήψεις

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη συλληφθεί 16 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μέλος της εγκληματικής ομάδας αποτελούσε ακόμη ένα άτομο, το οποίο απεβίωσε το 2024.

Προηγήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Από τη μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), οι οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, και οχήματα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: -35.750,00- ευρώ, μία ράβδος χρυσού, -19- χρυσές λίρες, -3- χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, -14- κινητά τηλέφωνα, -2- φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κεντρικό πρόσωπο ο Χιλετζάκης

Κεντρικό πρόσωπο αυτή της εγκληματικής ομάδας φέρεται, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τις Αρχάνες, Μύρων Χιλετζάκης. Του αποδίδεται, όπως έχει γράψει το enikos.gr, ότι εκείνος κινούσε τα νήματα και ήταν πίσω από πολλές περιπτώσεις, με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Η έρευνα γύρω από το πρόσωπο του ήταν αναμενόμενη και αναπόφευκτη, αν ληφθεί υπόψη ότι γίνεται κατ’ επανάληψη αναφορά στο όνομα του σε διαφορετικές δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το cretalive.gr. Μέσα από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις δηλαδή, προκύπτουν αποκαλυπτικοί διάλογοι τρίτων (οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και της δημοσιότητας) για τις δραστηριότητές του.

Ενδεικτικά, ήδη από τον Ιούνιο το Cretalive.gr είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση μίας γυναίκας-παράγοντα που με τη συνδρομή του συλληφθέντα περιγράφεται ότι είχε προβεί σε εικονικές δηλώσεις μη καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Έγινε, όμως, «τσακωτή» και κλήθηκε να επιστρέψει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έτσι ζήτησε από μεγάλο στέλεχος του ΟΠΚΕΠΕ να την καλύψουν, αλλά της εξήγησαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει υπηρεσιακά.

Την υπόθεση συζητούν μεταξύ τους τηλεφωνικά, σε έντονο ύφος, υψηλά ιστάμενοι του Οργανισμού. Από την κουβέντα τους προκύπτει ότι, ο τοπικός παράγοντας τον οποίο είχε πλευρίσει η ενδιαφερόμενη, για να την εξυπηρετήσει, δήλωσε στο όνομά της βραχώδεις περιοχές. Τις ίδιες περιοχές όμως τις είχε δηλώσει και σε εκατοντάδες άλλους ενδιαφερόμενους. «Πρόκειται για περιπτώσεις πανομοιότυπες που έχουν δηλώσει βοσκότοπο στις ακτές της …Νορμανδίας. Έτσι φαίνεται. Πλατιά βράχια, “ξυρισμένα” και δίπλα η θάλασσα. Όχι βοσκή δεν αναπτύσσεται, ούτε κατσαρίδες. Και αυτό είναι σε φωτογραφίες» φέρεται να λέει στο τηλέφωνο το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλοντας να καταστήσει στον συνομιλητή του ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να «μπαλωθεί».

Στους συλληφθέντες της παρουσίας δικογραφίας, όπως έγραψε το enikos.gr, συγκαταλέγονται επίσης τέσσερις γυναίκες του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του αγροτοσυνδικαλιστή, η σύζυγος, η πεθερά του, η μητέρα και η αδερφή του.

Ο λογιστής και η δικηγόρος

Ανάμεσα στα 15 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου, Χρυσάνθη Κουτάντου, αλλά και ο σύζυγός της, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής και διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Ο ίδιος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο γραφείο του λογιστή βρέθηκαν 7.000 ευρώ.

Η κουμπαριά του λογιστή με τον Νίκο Ανδρουλάκη και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Η υπόθεση των νέων συλλήψεων πήρε έντονη πολιτική διάσταση. Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ανάφερε: «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλετζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με του πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

«Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όχι με διαρροές, να βγει να παραδεχτεί ότι είναι κουμπάρος με τους δύο εμπλεκομένους. Όχι μόνο είναι κουμπάροι, έχουν υπογράψει δήλωση υποστήριξης για την ηγεσία του Κινήματος. Τα επισημαίνω για να ξέρουν οι πολίτες τι συμβαίνει. Να βγει ο κ. Ανδρουλάκης να παραδεχθεί ότι έχει παντρέψει το συγκεκριμένο ζεύγος» είπε στην συνέχεια ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Η κα Αποστολάκη σημείωσε ότι «στη συνεδρίαση της επιτροπής είδαμε το δεύτερο στάδιο της σκηνοθετικής απόπειρας της ΝΔ να προστατέψει έναν κομβικό μάρτυρα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Ο μάρτυρας προστατεύτηκε πριν από 15 ημέρες με την μη βίαιη προσαγωγή του και μετά την κατακραυγή σκηνοθετήθηκε η επάνοδός του. Το υπόμνημα που υπέβαλε δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ο εισηγητής της ΝΔ του έδωσε τον χαρακτηρισμό του υπόπτου» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Θα προτιμούσα να προεδρεύει ο πρόεδρος και όχι ένας αυτόκλητος χωροφύλακας» είπε η κα Αποστολάκη. «Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, αν υπάρξει εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέλος αυτό θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων» κατέληξε.

Στην συνέχεια, ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά τη «φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί». «Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», ήταν το σχόλιό του προς την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

Η επίμαχη φωτογραφία:

Το ΠΑΣΟΚ «απάντησε» στη φωτογραφία για την «κουμπαριά Ανδρουλάκη», που κατέθεσε στην Εξεταστική ο Μακάριος Λαζαρίδης, δίνοντας στην δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, που συνελήφθη, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.