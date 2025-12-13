Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα έως τις 2 Ιανουαρίου – Τι ισχύει για εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα άρχισαν επίσημα τη λειτουργία τους με το εορταστικό ωράριο.

Συγκεκριμένα, οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διευκολύνοντας έτσι καταναλωτές και επιχειρηματίες ενόψει της αυξημένης κίνησης των εορτών.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανοιχτά μαγαζιά αύριο

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

