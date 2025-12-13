Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα έως τις 2 Ιανουαρίου – Τι ισχύει για εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ

Σύνοψη από το

  • Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα άρχισαν επίσημα τη λειτουργία τους με το εορταστικό ωράριο. Το προτεινόμενο ωράριο των Εμπορικών Συλλόγων ισχύει έως τις 2 Ιανουαρίου.
  • Την Κυριακή 14/12, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00. Τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.
  • Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 14/12, αλυσίδες όπως ΑΒ Shop & Go, Σκλαβενίτης (στο Mall), Μασούτης, My Market, ΚΡΗΤΙΚΟΣ και LIDL θα είναι ανοιχτά με συγκεκριμένα ωράρια. Αντίθετα, τα καταστήματα Market In δεν θα λειτουργήσουν αυτή την Κυριακή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορταστικό ωράριο καταστημάτων καταστήματα Χριστούγεννα
Φωτογραφία: Intime

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα άρχισαν επίσημα τη λειτουργία τους με το εορταστικό ωράριο.

Συγκεκριμένα, οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διευκολύνοντας έτσι καταναλωτές και επιχειρηματίες ενόψει της αυξημένης κίνησης των εορτών.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας:

  • Παρασκευή 12/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Σάββατο 13/12/2025: 09:00 – 16:00
  • Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00
  • Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανοιχτά μαγαζιά αύριο

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Κυριακή 14/12: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

  • ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go
    Ο Βασιλόπουλος θα ανοίξει τις δύο Κυριακές πριν τις παραμονές των εορτών, ωστόσο στις 14/12 θα λειτουργήσουν μόνο τα καταστήματα Shop & Go που μένουν ανοιχτά μέχρι τις 22:00.
  • Σκλαβενίτης
    Αυτή την Κυριακή θα είναι κλειστά τα καταστήματά του, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Mall στο Μαρούσι.
  • Μασούτης
    Από 11:00 έως τις 16:00 θα λειτουργήσει η αλυσίδα στις περιοχές που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της
  • Market In
    Δεν θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στις 14/12. Τις επόμενες δύο Κυριακές θα ανοίξει κανονικά.
  • My Market
    Ανοιχτά θα είναι τα μαγαζιά με ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 16:00. Οι καταναλωτές μπορούν να δουν τη λίστα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
  • ΚΡΗΤΙΚΟΣ
    Κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα
  • LIDL
    Και η αλυσίδα του Lidl θα έχει την Κυριακή 14/12 κάποια καταστήματα ανοιχτά. Μπορείτε να βρείτε το κατάστημα που θέλετε στην ιστοσελίδα της.

