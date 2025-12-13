Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κρίσιμη ώρα στη Νίκαια μετά και την πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση – Εκπρόσωποι από 45 μπλόκα στην πανελλαδική σύσκεψη

Στη Νίκαια της Λάρισας είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την ώρα, καθώς εκεί έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύσκεψη των αγροτών πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το αγροτικό κίνημα, μετά και την πρόσκληση από τον πρωθυπουργό για συνάντηση με αντιπροσωπεία τους την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα, που αφορούν στο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού ερμηνεύεται από τους αγρότες ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι κινητοποιήσεις και ως επιτυχία των μπλόκων. Στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας αναμένεται να συζητηθούν αναλυτικά όλα τα παραπάνω, να καταγραφούν εγγράφως και κοστολογημένα τα αιτήματα ανά προϊόν και καλλιέργεια και να αποσταλούν στην κυβέρνηση.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από συνολικά 45 αγροτικά μπλόκα από όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα μπλόκα του Προμαχώνα, των Σερρών, του Αμυνταίου, της Σιάτιστας, του Λούρου Πρέβεζας, της Νίκαιας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας, του τελωνείου Νίκης, της Βέροιας, του τελωνείου Εξοχής, της Χρυσούπολης, της Άρτας, του Πύργου, των Λεχαινών, της Αταλάντης, των Δερβενίων, της Αλμωπίας, του Αργυροκάστρου, της Χαλκηδόνας και της Θήβας,

Γιάννης Ανδριανός: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή»

Νωρίτερα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν δοθεί λύσεις σε σειρά προβλημάτων που έχουν τεθεί. Αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι την Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», είπε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», κατέληξε.

Εν τω μεταξύ απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών Λαρισαίων βουλευτών της ΝΔ.

Ξεκίνησαν από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνέχισαν σε αυτό του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξαν στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Οι αγρότες εκτός από τα τρακτέρ, είχαν μαζί τους σανό, το οποίο σκόρπισαν στις εισόδους των πολυκατοικιών όπου στεγάζονται τα πολιτικά γραφεία, θέλοντας να στείλουν -όπως είπαν- τα μηνύματα ότι πρώτον, οι κτηνοτρόφοι πλήττονται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ από την ευλογιά και δεύτερον ότι οι αγρότες δεν τρώνε σανό.

Τόνισαν δε, ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για την Πανελλαδική σύσκεψη θα είναι σε κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει από τα μέσα της εβδομάδας στην περιμετρική οδό, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα. Αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Νίκαια για να λάβει μέρος στην κρίσιμη γενική συνέλευση.