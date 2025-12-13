Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο – Τι συζήτησαν

Σύνοψη από το

  • Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συνάντησε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για τα αποτελέσματα των επαφών του στις ΗΠΑ, με επίκεντρο την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών και την προώθηση επενδύσεων.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στο έργο της Αρχιεπισκοπής για την ενότητα του ελληνισμού στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Ομογένειας προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Θεοδωρικάκος Ελπιδοφόρος
Φωτογραφία: Υπουργείο Ανάπτυξης

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συνάντησε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επαφών που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στο έργο της Αρχιεπισκοπής και στις σταθερές προσπάθειες που καταβάλλει για την ενότητα, τη συνοχή και την πρόοδο του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Ομογένειας προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Στο τέλος της συνάντησης, ο υπουργός Ανάπτυξης έλαβε την ευλογία και τις εορταστικές ευχές του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου ενόψει των Χριστουγέννων, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον ρόλο της Εκκλησίας ως σημείου αναφοράς για τον απόδημο ελληνισμό και ως γέφυρας που ενώνει σταθερά την Ελλάδα με την Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: Το σημάδι στα δάκτυλα που μπορεί να είναι ένδειξη υψηλής αρτηριακής πίεσης

Κακοποιημένη 6χρονη ήθελε να σκοτώσει τους θετούς γονείς της – Το συγκλονιστικό μήνυμα που στέλνει 35 χρόνια μετά

Νέος «ενεργειακός πυλώνας» για την Ελλάδα: Κόμβος για τη μεταφορά και την υγροποίηση διοξειδίου του άνθρακα

ΑΔΕΔΥ: Απεργία την Τρίτη – Ποιοι συμμετέχουν και τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:11 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Όταν συλλαμβάνουν τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες

Έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή σχετικά με τις  αναφορέ...
10:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος κ. Χιλετζάκης και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;»

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «η Νέα Δημοκρατ...
09:42 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026

Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Δείτε τ...
21:38 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου στη Βουλή: «Έχετε μονοπώλιο στην τοξικότητα» – «Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από το δημοσιονομικό κόφτη

Με συγχαρητήρια για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, αλλά και με σφοδρή επίθεση για...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα