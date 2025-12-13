Λάρισα: Αγρότες με «στολισμένα» τρακτέρ πριν από την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

  • Στη Νίκαια Λάρισας πραγματοποιείται σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών από όλη τη χώρα, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.
  • Έξω από τον χώρο της συνάντησης, τρακτέρ, κάποια εκ των οποίων «στολισμένα» στο πνεύμα των Χριστουγέννων, δίνουν τον τόνο των εξελίξεων. Οι δηλώσεις των εκπροσώπων αποτυπώνουν κλίμα αποφασιστικότητας και αγωνιστικής διάθεσης.
  • Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης αναμένεται να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων, ζητώντας σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Φωτογραφία: larissanet.gr

Στη Νίκαια Λάρισας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των αγροτών από όλη τη χώρα, καθώς εκεί πραγματοποιείται η πανελλαδική τους σύσκεψη, σε μια χρονική συγκυρία που θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Έξω από τον χώρο της συνάντησης, τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί -εκ των οποίων κάποια «στολισμένα» στο πνεύμα των Χριστουγέννων-, δίνοντας τον τόνο των εξελίξεων, μεταδίδει το larissanet.

τρακτέρ Νίκαια Λάρισας
Φωτογραφία: larissanet.gr
τρακτέρ Νίκαια Λάρισας
Φωτογραφία: larissanet.gr

Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, οι δηλώσεις των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου αποτυπώνουν κλίμα αποφασιστικότητας και αγωνιστικής διάθεσης, σχολιάζει το τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Όπως επισημαίνουν, με την ολοκλήρωση της σύσκεψης αναμένεται να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων, πάνω στο οποίο θα ζητηθούν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

13:09 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

