Λάρισα: Αγρότες με «στολισμένα» τρακτέρ πριν από την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

Στη Νίκαια Λάρισας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των αγροτών από όλη τη χώρα, καθώς εκεί πραγματοποιείται η πανελλαδική τους σύσκεψη, σε μια χρονική συγκυρία που θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Έξω από τον χώρο της συνάντησης, τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί -εκ των οποίων κάποια «στολισμένα» στο πνεύμα των Χριστουγέννων-, δίνοντας τον τόνο των εξελίξεων, μεταδίδει το larissanet.

Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, οι δηλώσεις των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου αποτυπώνουν κλίμα αποφασιστικότητας και αγωνιστικής διάθεσης, σχολιάζει το τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Όπως επισημαίνουν, με την ολοκλήρωση της σύσκεψης αναμένεται να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων, πάνω στο οποίο θα ζητηθούν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.