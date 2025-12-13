Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Πλατεία Ελευθερίας – «Να αποδοθεί στους κατοίκους»

  • Να αποδοθεί άμεσα η Πλατεία Ελευθερίας στους κατοίκους ζήτησαν σήμερα, μέλη της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη Ανάποδα», στη Θεσσαλονίκη.
  • Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη αναφέρει πως ο χώρος, «παρότι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, συνεχίζει να λειτουργεί ως πάρκινγκ: ένα πάρκινγκ παράνομο».
  • Προτείνουν «να κλείσει άμεσα το παράνομο πάρκινγκ, να αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ιδία μέσα κάποιες ελάχιστες εργασίες διαμόρφωσης (…) και να επιστραφεί η Πλατεία στους πολίτες».
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Πλατεία Ελευθερίας – «Να αποδοθεί στους κατοίκους»

Να αποδοθεί άμεσα η Πλατεία Ελευθερίας στους κατοίκους ζήτησαν σήμερα, μέλη της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη Ανάποδα», στη Θεσσαλονίκη.

Σε μια συμβολική κινητοποίηση, μέλη της παράταξης συγκεντρώθηκαν απέναντι από την πλατεία, άνοιξαν ένα πανό με το αίτημά τους και μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια στους διερχόμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της παράταξης, ο χώρος, «παρότι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, συνεχίζει να λειτουργεί ως πάρκινγκ: ένα πάρκινγκ παράνομο, χωρίς καμία απόφαση ή αδειοδότηση από τα αρμόδια όργανα».

«Μπροστά στο αδιέξοδο, προτείνουμε το αυτονόητο: να κλείσει άμεσα το παράνομο πάρκινγκ, να αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ιδία μέσα κάποιες ελάχιστες εργασίες διαμόρφωσης (παγκάκια, φυτεύσεις κοκ) και να επιστραφεί η Πλατεία στους πολίτες. Και όταν ευοδωθεί επιτέλους ο διαγωνισμός ανάπλασης, να γίνει και η επιλεγμένη ανάπλαση. Με αυτό τον τρόπο άλλωστε, αφαιρείται το όποιο κίνητρο του εργολάβου για τις συνεχείς προσφυγές» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

