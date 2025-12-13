Επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών νότια του Ταίναρου – Συμμετείχε και σκάφος της Frontex

Σύνοψη από το

  • Επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση μεταναστών, ανοικτά του ακρωτηρίου Ταίναρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 13/12, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
  • Οι 24 μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου. Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της δύναμης της FRONTEX.
  • Οι μετανάστες εντοπίστηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

λέμβος- μετανάστες
Φωτογραφία αρχείου

Επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση μεταναστών, ανοικτά του ακρωτηρίου Ταίναρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 13/12, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 24 μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της δύναμης της FRONTEX, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

H άσκηση που ισοδυναμεί με 10.000 βήματα την ημέρα και μας κάνει να δείχνουμε νεότεροι

Νιώθετε κουρασμένοι μετά το μεσημεριανό; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε

Aνοίγουν στις 22 Δεκεμβρίου αιτήσεις για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δώρο Χριστουγέννων: Στοχευμένοι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας – Τι προβλέπεται για την καταβολή του

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:58 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Εύβοια: Μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε τον τρόμο – Ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα συνέβη την Παρασκευή (12/12) στο Μαρμάρι της Εύβοιας, όταν μία γυναίκα οδηγός ...
15:50 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου την Δευτέρα – Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη στη Νίκαια

Να μην πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου, την προσεχή Δευτέρα, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετεί...
15:38 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αποκλεισμένο για φορτηγά το τελωνείο στον Προμαχώνα έως τις 20:00

Στον Προμαχώνα, πολύωρο αποκλεισμό για τα φορτηγά αποφάσισαν οι αγρότες και στα δύο ρεύματα, σ...
15:30 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Φαρκαδόνα: Νεκρός μέσα στο σπίτι του ένας 55χρονος

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 55χρονος, την Παρασκευή (12/12) στη Φαρκαδόνα. Ο άτ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα