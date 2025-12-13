Επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών νότια του Ταίναρου – Συμμετείχε και σκάφος της Frontex

Επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση μεταναστών, ανοικτά του ακρωτηρίου Ταίναρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 13/12, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 24 μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της δύναμης της FRONTEX, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.