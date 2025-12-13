ΠΑΣΟΚ: Τι «θέρισε» ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;

ΠΑΣΟΚ: Τι «θέρισε» ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;

Μαίνεται η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με φόντο τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συλλήψεις στην Κρήτη.

Με νέα ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει ότι «ο κ. Χιλετζάκης -φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος επιδοτήσεων στην Κρήτη- τον Μάιο του 2025 παραβρίσκεται, όπως φαίνεται σε βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Χαριλάου Τρικούπη, σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει πως «ακούγεται στο βίντεο να εξάρει “το ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσιάρα” για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει την τοποθέτησή του με τη φράση “έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε”».

«Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για “αδρανές” μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κ. Σδούκου», τονίζει ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διατυπώνει τα εξής ερωτήματα:

«Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προσποιείται ότι δεν τον ξέρει τον κ. Χιλετζάκη; Εξακολουθεί να αρνείται τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρώην υπουργό της Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο και προστάτευσε από την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τελικά τι “θέρισε” ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια; Μια κυβέρνηση που τάχα υπερασπίζεται την κάθαρση, γιατί δεν τολμά να διαγράψει τα εμπλεκόμενα μέλη της; Συμμερίζεται ο πρωθυπουργός την άποψη της εκπροσώπου του ότι “δεν ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία”;».

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ:

 

