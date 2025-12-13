Τηλεθέαση (12/12): Ποιες εκπομπές της πρωινής ζώνης πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» με 14,1%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- SKAI – Αταίριαστοι 16,4%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,7%
- MEGA – Buongiorno 12,1%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,1%
- OPEN – 10 παντού 11,1%
- STAR – Breakfast@Star 7,1%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 2,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,1%
- MEGA – Buongiorno 12,1%
- STAR – Breakfast@Star 7,9%
- SKAI – Αταίριαστοι 7,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 4,7%
- OPEN – 10 παντού 3,7%