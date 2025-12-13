Τηλεθέαση (12/12): Ποιες εκπομπές της πρωινής ζώνης πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Σύνοψη από το

  • Συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
  • Στο γενικό κοινό, πρώτοι βγήκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, καταγράφοντας ποσοστό 16,4%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, συγκεντρώνοντας 14,1%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» με 14,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – Αταίριαστοι 16,4%
  • ANT1 – Το Πρωινό 13,7%
  • MEGA – Buongiorno 12,1%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 11,1%
  • OPEN – 10 παντού 11,1%
  • STAR – Breakfast@Star 7,1%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 2,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,1%
  • ANT1 – Το Πρωινό 13,1%
  • MEGA – Buongiorno 12,1%
  • STAR – Breakfast@Star 7,9%
  • SKAI – Αταίριαστοι 7,5%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 4,7%
  • OPEN – 10 παντού 3,7%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

H άσκηση που ισοδυναμεί με 10.000 βήματα την ημέρα και μας κάνει να δείχνουμε νεότεροι

Νιώθετε κουρασμένοι μετά το μεσημεριανό; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε

Aνοίγουν στις 22 Δεκεμβρίου αιτήσεις για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δώρο Χριστουγέννων: Στοχευμένοι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας – Τι προβλέπεται για την καταβολή του

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:50 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «”Ενέσεις” ρευστότητας στους αγρότες» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η R...
12:49 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη συναντά τον Πέτρο- Όλα όσα θα δούμε στα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

Ραγδαίες οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” από Δευτέρα εως Τ...
11:21 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (12/12): «Βασιλιάς» το «Σόι σου» σε δυναμικό και γενικό κοινό – Αναλυτικά τα ποσοστά

«Το σόι σου» κυριάρχησε απόλυτα τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, καταγράφοντ...
09:50 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

«Ηλέκτρα»: Παύλος και Νικήτας συμμαχούν για να σώσουν την Ηλέκτρα

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα