Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αποκλεισμένο για φορτηγά το τελωνείο στον Προμαχώνα έως τις 20:00

Στον Προμαχώνα, πολύωρο αποκλεισμό για τα φορτηγά αποφάσισαν οι αγρότες και στα δύο ρεύματα, στη μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου στην χώρα, ενώ τηρούν και στάση αναμονής για τις αποφάσεις των αγροτών από την Νίκαια της Λάρισας. Η διέλευση για τα φορτηγά, θα είναι αδύνατη ως τις 8 το βράδυ.

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων -οι οποίοι για ενδέκατη μέρα μένουν στον Προμαχώνα- μετέβη στη Νίκαια της Λάρισας για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Πανελλήνιας επιτροπής των μπλόκων. Οι αγροκτηνοτρόφοι των Σερρών δηλώνουν ανυποχώρητοι και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Ζητούν να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν θέσει πανελλαδικά, χαρακτηρίζοντάς τα πολύ σοβαρά.

Οι διαμαρτυρόμενοι απέκλεισαν για ακόμη μία φορά τον μεθοριακό σταθμό μόνο για τα φορτηγά, από τις 13:00 ως τις 20:00. Σήμερα έφτασαν στο μπλόκο του Προμαχώνα και πολλές από τις συζύγους των αγροτών, για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους, δηλώνοντας πως θα μείνουν στο πλευρό τους όσο χρειαστεί.

Στον μεθοριακό σταθμό, λόγω του αποκλεισμού, σχηματίζονται καθημερινά μεγάλες «ουρές» από φορτηγά, τα οποία οι αγρότες αφήνουν να περάσουν, όταν ο αριθμός τους γίνεται πολύ μεγάλος.