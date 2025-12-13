Μέσι: Χάος στην περιοδεία του στην Ινδία – Έσπασαν καθίσματα και πετούσαν αντικείμενα

Η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, άρχισε σήμερα (13/12) σε χαοτικό κλίμα, καθώς μερίδα οπαδών έσκισαν τα καθίσματα και τα πέταξαν στο γήπεδο μετά την σύντομη επίσκεψη του «pulga» στο στάδιο της Σολτ Λέικ στην Καλκούτα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο πλαίσιο περιοδείας κατά την οποία έχει προγραμματισθεί να παρακολουθήσει συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα τουρνουά πάντελ και να συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις στην Καλκούτα, στην Χαϊντεραμπάντ, στην Βομβάη και στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 περπάτησε γύρω από το γήπεδο χαιρετώντας τους οπαδούς, αλλά περικυκλώθηκε από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και έφυγε 20 λεπτά μετά την άφιξή του.

🚨BREAKING🚨:MESSI GOAT INDIA TOUR TURNS CHAOTIC IN KOLKATA ⚠️⚽ Fans at Salt Lake Stadium were left furious after Messi appeared briefly, with poor visibility and mismanagement sparking protests. Chairs and bottles were thrown, property damaged, pic.twitter.com/xMX0sT77Oy — The_Independent (@TheIndeWire) December 13, 2025



Σε βίντεο του ANI διακρίνονται οπαδοί να πετούν σκισμένα καθίσματα του σταδίου και άλλα αντικείμενα στο γήπεδο, ενώ αρκετά άτομα που είχαν σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη που περιέβαλλε τον αγωνιστικό χώρο, πετούσαν αντικείμενα.



«Μόνο αξιωματούχοι και παράγοντες περικύκλωναν τον Μέσι. Γιατί μας κάλεσαν τότε. Πήραμε ένα εισιτήριο για 12 χιλιάδες ρουπίες (σ.σ. 132,51 δολάρια), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του», τόνισε διαμαρτυρόμενος ένας οπαδός στο γήπεδο, μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη από την κακοδιαχείριση που παρατηρήθηκε σήμερα στο στάδιο της Σολτ Λέικ», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Χ, της Μπανερτζί, η οποία κατευθυνόταν προς την εκδήλωση όταν ξέσπασε το χάος και προστίθεται:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς και από όλους τους λάτρεις του αθλητισμού και τους οπαδούς του, για το ατυχές περιστατικό. Συστήνω μια εξεταστική επιτροπή, που θα διεξάγει λεπτομερή έρευνα για το περιστατικό, θα εντοπίσει τους υπεύθυνους και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον».

What was meant to be a historic #Messi moment in #Kolkata turned chaotic as fans, frustrated by mismanagement and limited access, threw bottles and booed organisers. Messi left in under 10 mins. Indian football fans deserved better. #GOATinIndia pic.twitter.com/T6sFG1bTsQ — Dinesh Akula (@iamdineshakula) December 13, 2025



Ο Σαταντρού Ντούτα, επικεφαλής διοργανωτής της εκδήλωσης, συνελήφθη από την αστυνομία, όπως δήλωσε ο Ρατζίβ Κουμάρ, γενικός διευθυντής της αστυνομίας της Δυτικής Βεγγάλης. Ο Μέσι επρόκειτο να κάνει μια 45λεπτη επίσκεψη στο στάδιο, αλλά η εμφάνισή του διήρκεσε μόλις 20 λεπτά.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση κόστιζαν από περίπου 3.500 ρουπίες (38,65 δολάρια) – περισσότερο από το μισό του μέσου εβδομαδιαίου εισοδήματος στην Ινδία.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρξε τόση κακοδιαχείριση», δήλωσε ο Έντι Λαλ Χμανγκάιζουάλα, ο οποίος ταξίδεψε σχεδόν 1.500 χιλιόμετρα από το Μιζοράμ σε διάστημα δύο ημερών για να παρακολουθήσει την εκδήλωση.

«Ο Μέσι έφυγε γρήγορα, νομίζω ότι ένιωθε ανασφαλής. Δεν τον είδα σχεδόν καθόλου», δήλωσε στο Reuters.

🇮🇳 Lionel Messi’s tour of India began in chaotic fashion as fans threw objects, ripped up seats and invaded the pitch after he made only a brief appearance while shielded from view by a large entourage. Read more here 👇https://t.co/lwVU6PxZlr pic.twitter.com/6bUpFBX55m — Telegraph Football (@TeleFootball) December 13, 2025



«Έχουμε ήδη συλλάβει τον κύριο διοργανωτή», δήλωσε ο Ρατζίβ Κουμάρ στους δημοσιογράφους και συνέχισε: «Λαμβάνουμε μέτρα ώστε αυτή η κακοδιαχείριση να μην μείνει ατιμώρητη. Έχει ήδη δεσμευθεί γραπτώς ότι τα εισιτήρια που πωλήθηκαν για την εκδήλωση θα πρέπει να επιστραφούν».

Η Καλκούτα είναι η πρωτεύουσα της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, που μαζί με τις πολιτείες Κεράλα και Γκόα, έχει από καιρό μεγάλο κοινό ποδοσφαίρου σε μια χώρα που κατά τα άλλα είναι «παθιασμένη» με το κρίκετ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, επισκέφθηκε δύο φορές την Καλκούτα και το 2017 αποκάλυψε ένα άγαλμα του να κρατά το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρουσία χιλιάδων ατόμων.

Ο Μέσι, ο οποίος έπαιξε φιλικό αγώνα στο στάδιο της Σολτ Λέικ το 2011, στον οποίο η Αργεντινή νίκησε τη Βενεζουέλα με 1-0, αποκάλυψε επίσης ένα δικό του άγαλμα, ύψους 22 μέτρων στην πόλη νωρίτερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ