Εύβοια: Σκυλάκι ντύθηκε «Άγιος Βασίλης» – Δείτε βίντεο

Υπάρχουν στιγμές που η αγάπη και η χαρά παίρνουν μορφή – και για εμάς, αυτή η μορφή έχει όνομα: Μπίμπη. Μια μικρή, γλυκιά και ανεπανάληπτη σκυλίτσα.

Η Μπίμπη δεν είναι απλά ένα σκυλί. Είναι μια φίλη που σε κοιτά με μάτια γεμάτα καλοσύνη, που ξέρει πότε χρειάζεσαι ένα χάδι και πότε ένα χαμόγελο. Και φέτος, για πρώτη φορά, φόρεσε τη στολή του Αγίου Βασίλη – και το θέαμα ήταν μαγικό. Ο γνωστός Χαλκιδέος ιδιοκτήτης της την έντυσε με αγάπη και φροντίδα, και η Μπίμπη, σαν μικρός ήρωας των Χριστουγέννων, κατάφερε να στείλει ένα μήνυμα ζεστασιάς και ελπίδας σε όλους, σύμφωνα με το evima.gr.

Δεν άργησε να γίνει viral. Όλοι – μικροί και μεγάλοι – σταματούσαν για να χαμογελάσουν μπροστά στη γλυκύτητά της. Η Μπίμπη μας υπενθυμίζει ότι η χαρά βρίσκεται στα μικρά πράγματα: σε ένα βλέμμα, σε ένα παιχνίδι, σε μια αγκαλιά.

Δείτε βίντεο:

 

