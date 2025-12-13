Κουντουρά: Ανεπαρκής και ανεύθυνη η κυβέρνηση στα κρίσιμα ζητήματα ενίσχυσης της ασφάλειας των αερομεταφορών, μετά και τη νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Ελλάδα παραπέμπεται ξανά στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην υιοθέτηση κρίσιμων τεχνολογιών για την ασφάλεια στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Είναι άλλη μια απόδειξη της ανεπάρκειας της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα των αερομεταφορών αλλά και της ανευθυνότητας σε σχέση με την απαιτούμενη ενίσχυση της ασφάλειας του πτητικού έργου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Έλενα Κουντουρά.

Η παραπομπή της χώρας αφορά έλλειψη εφαρμογής διαδικασιών προσέγγισης με πλοήγηση βάσει επιδόσεων στους αερολιμένες PNB, και ενώ η Ελλάδα είχε ήδη από το 2024 παραπεμφθεί και καταδικαστεί για αντίστοιχο έλλειμα στις ζεύξεις δεδομένων, επισημαίνει η κα Κουντουρά.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη, σύμφωνα με την Ευρωβουλευτή Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είχε παρέμβει στην Κομισιόν ήδη από τον Απρίλιο του 2024 για τις μαζικές παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση τις τεχνικές ελλείψεις στα ραντάρ, τις διαδικασίες προσέγγισης και την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Στην ερώτησή της Έλενας Κουντουρά η Κομισιόν είχε τότε απαντήσει για τις διαδικασίες που κινήθηκαν, μετά την καταδικαστική απόφαση το 2024 από το Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 29/2009 σχετικά με τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων και την ασφάλεια επικοινωνιών των μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, είχε ενημερώσει τότε η Κομισιόν για την εκκίνηση των διαδικασιών επί παραβάσει σε βάρος της χώρας για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες, για την οποία παραπέμφθηκε τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παράλληλα είχε κινηθεί και τρίτη διαδικασία επί παραβάσει για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών, που διασφαλίζει την ακριβέστερη ιχνηλάτηση τους, και για την οποία η Κομισιόν απέστειλε στις 11 Δεκεμβρίου, στην ίδια δέσμη παραβάσεων, αιτιολογημένη γνώμη στην ελληνική κυβέρνηση επειδή δεν εφαρμόζει ως οφείλει τον σχετικό εκτελεστικό Κανονισμό 373/2017 σχετικά με τις κοινές απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Έλενα Κουντουρά επανήλθε με δύο νέες ερωτήσεις για την συστηματική παραβίαση στην Ελλάδα των υποχρεώσεων συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων και την άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Ευρωβουλευτής ζήτησε τον Οκτώβριο από την Κομισιόν να λάβει μέτρα ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει άμεσα τα αναγκαία σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Μεταφορών τον Ιούνιο του 2025 είχε ανακοινώσει ότι έχει συμφωνηθεί και καταρτιστεί «Σχέδιο Δράσης 346 σημείων» με στόχο την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Έλενα Κουντουρά είχε καλέσει την Κομισιόν να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου, όπως και να απαντήσει ποιος τελικά εγγυάται την ασφάλεια των πτήσεων στην ελληνική εναέρια κυκλοφορία μέχρι τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι τρεις ερωτήσεις της Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν τον Απρίλιο του 2024 και τον Οκτώβριο 2025:

