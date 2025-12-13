Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Την καταλαβαίνω και επειδή έχω βρεθεί σε αυτή την θέση…»

Τις τελευταίες ημέρες, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχουν απασχολήσει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, σχολιάστηκε το πρωί του Σαββάτου (13/12) από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, αναφέρθηκε στη συνεπιμέλεια και εξήγησε σε ένα γενικό πλαίσιο το τι σημαίνει. Επιπλέον, μιλώντας για τους δύο επιχειρηματίες που έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση.

«Καταρχάς θέλω να πω λίγο κάτι, που το ακούω πάρα πολύ συχνά λάθος στην τηλεόραση, και είναι λογικό γιατί είναι καινούργιος αυτός ο νόμος και είναι λίγο μπερδεμένος. Η συνεπιμέλεια δεν σημαίνει εναλλασσόμενη κατοικία. Μπορεί να έχεις συνεπιμέλεια και να μένει στη μαμά. Μπορεί να έχεις εναλλασσόμενη κατοικία και να μην έχεις συνεπιμέλεια, να έχει την επιμέλεια η μαμά. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο.

Εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία προσωπική συμφωνία, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Η Ιωάννα για μένα δεν διευκρινίζει το κομμάτι της συνεπιμέλειας, διευκρινίζει το κομμάτι της εναλλασσόμενης κατοικίας. Συνεπιμέλεια δεν σημαίνει ίσος χρόνος. Συνεπιμέλεια σημάνει ότι παίρνουμε μαζί τις αποφάσεις για τα τρέχοντα και τα σημαντικά, για ό,τι αφορά το παιδί. Αν την επιμέλεια την έχει η μητέρα, η μητέρα παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Και παίρνονται οι άλλες αποφάσεις, με την γονική μέριμνα και από τους δύο γονείς», είπε στην αρχή της τοποθέτησής της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Την καταλαβαίνω πάρα πολύ την Ιωάννα, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό μπορεί να την πνίγει, καταλαβαίνω ότι “μα γιατί λέει ότι έχω τις μισές μέρες το παιδί, ενώ εγώ έχω το παιδί 20 μέρες, ο μπαμπάς το έχει 10”, και μπορεί να βγαίνει και να το λέει και μπορεί να μην ισχύει και μπορεί να την καταλαβαίνω περισσότερο απ’ όσο νομίζετε, τι θα καταλάβεις άμα το διορθώσεις αυτό;

Στην πραγματικότητα θέλω να πω, η ουσία είναι στο αν έχεις την επιμέλεια, αν έχεις τις μέρες… Δηλαδή αυτό σε αφορά σαν γονιό! Έχει διαφορά για τον κόσμο πόσες μέρες έχει ο ένας το παιδί; Για τον κόσμο λέω».

«Από την άλλη όταν ακούγονται πράγματα, που εδώ δεν έχω ακούσει και κάτι εξαιρετικά συκοφαντικό για την Ιωάννα, για τον εαυτό του μίλησε. Αλλά επειδή την καταλαβαίνω και επειδή έχω βρεθεί σε αυτή την θέση και έχω αποφασίσει να ακολουθήσω τον δρόμο της δικαιοσύνης, όχι να βγω να απαντήσω σε αυτά που ειπώθηκαν, που εγώ συκοφαντήθηκα.

Αυτό έγινε το 2022, έχουμε 2025, ακόμα δεν έχει συζητηθεί η υπόθεσή μου. Θέλω να πω λοιπόν, ότι αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία, θέλει να καταπιείς πάρα πολλά μέχρι να δικαιωθείς, αλλά είναι μία επιλογή. Μία άλλη επιλογή είναι αυτή. Στο τέλος όμως, δεν ξέρω τι σου δίνει στην πράξη, τι παίρνεις και τι χάνεις. Δηλαδή θέλει μία ζυγαριά», σημείωσε.