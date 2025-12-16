Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Απίθανο ματς στο Old Trafford και… όλα ισόπαλα

Με έναν αγώνα που τα είχε όλα ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Premier League, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μπόρνμουθ πρόσφεραν ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της σεζόν, μένοντας ισόπαλες με 4-4 σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές, ένταση και γκολ.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυναμικά και μόλις στο 13ο λεπτό πήρε προβάδισμα με τον Ντιαλό, όμως η αστάθεια στην άμυνά της φάνηκε ξανά, αφού στο 40’ ο Σεμένιο εκμεταλλεύτηκε τα κενά και έφερε το σκορ στα ίσα για τη Μπόρνμουθ. Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα: στο 49ο λεπτό (καθυστερήσεις ημιχρόνου), ο Κασεμίρο με κεφαλιά και με τη βοήθεια του τερματοφύλακα Πέτροβιτς, που υπέπεσε σε λάθος, έκανε το 2-1.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Μπόρνμουθ δεν άφησε περιθώρια. Στο 28ο δευτερόλεπτο ο Εβανίλσον ισοφάρισε σε 2-2 και έδωσε ξανά ρυθμό στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, το απευθείας φάουλ του Ταβερνίερ άλλαξε τα δεδομένα, με τη φιλοξενούμενη ομάδα να παίρνει προβάδισμα με 2-3. Η απάντηση της Γιουνάιτεντ ήρθε στο 77ο λεπτό με τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος με απευθείας εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 3-3, πριν ο Κούνια, δύο λεπτά αργότερα, πετύχει το 4-3 και φέρει ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα του Μάντσεστερ.

Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στη Μπόρνμουθ. Στο 84’, ο Κρουπί ισοφάρισε για το τελικό 4-4, σε ένα φινάλε γεμάτο δράση. Ο Λάμενς απέτρεψε την ήττα της Γιουνάιτεντ με δύο σωτήριες επεμβάσεις, πρώτα στον Μπρουκς και μετά ξανά στον Κρουπί, κρατώντας τον βαθμό για την ομάδα του Αμορίμ, η οποία με αυτόν έφτασε τους 26 βαθμούς, όσους έχουν και οι Σάντερλαντ, Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας.