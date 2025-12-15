ΚΚΕ: Το νομοσχέδιο – «λαιμητόμος» του υπουργείου Άμυνας δεν πρέπει να περάσει

«Η κυβέρνηση κατέθεσε για συζήτηση στη βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο: “Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή“, ένα νομοσχέδιο που οι ίδιοι οι στρατιωτικοί το χαρακτήρισαν “λαιμητόμο” και “ταφόπλακα”. Η στάση αυτή της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει και να γίνει νόμος» τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και επισημαίνει:

«Η κυβέρνηση, στοιχισμένη στους ευρωΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς για ευέλικτους και ταχυκίνητους στρατούς, προχωρά τα σχέδιά της. Απαξιώνει πλήρως τους φορείς των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών που φώναζαν “Αυτό το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί”. Κωφεύει στις αγωνίες των ίδιων των ενδιαφερομένων που βλέπουν τη ζωή τους να εξαρτάται από την “πολεμική οικονομία” της ΕΕ, που “μπουκώνει” δισεκατομμύρια την “πολεμική” βιομηχανία, αποστερώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους από την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών.

Με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση σβήνει “μονοκονδυλιά” τα όνειρα των νέων παιδιών, που μέσα από τη βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων και τις υψηλές βαθμολογίες που απαιτούνται, θα αποφοιτούν από τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΑ), αφαιρώντας τους έξι βαθμούς από την ιεραρχική τους εξέλιξη. Δεν θα προάγονται, δηλαδή, σε αξιωματικούς.

Με αυτόν τον τρόπο, το πιο πιθανό είναι ότι θα απαξιωθούν οι Σχολές των υπαξιωματικών με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε κλείσιμο. Αντίστοιχες περικοπές βαθμών προβλέπονται και για άλλες κατηγορίες υπαξιωματικών (εξ ΕΜΘ και ΕΠΟΠ).

Για πρώτη φορά η προαγωγή των στρατιωτικών θα γίνεται εφόσον υπάρξει κενή οργανική θέση. Η αναξιοκρατία, μέσα από την αξιολόγηση του προσωπικού που αλλάζει, θα εντατικοποιηθεί.

Η κυβέρνηση διαφημίζει αυξήσεις αλλά στην πορεία τα στελέχη θα λαμβάνουν συνολικά μικρότερες αποδοχές. Παράλληλα το νομοσχέδιο προβλέπει άρθρο για “προσωπική διαφορά”. Η “προσωπική διαφορά” με τον νόμο Κατρούγκαλου, που διατηρήθηκε με τον νόμο Βρούτση μέχρι και σήμερα, είναι ο πλήρης ενταφιασμός των αυξήσεων στις συντάξεις.

Το νομοσχέδιο, ταυτισμένο με την πολιτική της κυβέρνησης και την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ, σαλπίζει σιωπητήριο. Με άρθρο του απαγορεύει τη συμμετοχή για κάθε στρατιωτικό σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων οι οποίες είναι αντίθετες στην αντιλαϊκή πολιτική. Η απαγόρευση αφορά ακόμα και σημερινά σωματεία που είναι καταξιωμένα στη συνείδηση των στρατιωτικών, οι οποίοι είναι μέλη τους. Είναι απαράδεκτο».

«To KKE», υπογραμμίζει καταλήγοντας η ανακοίνωση, «στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των 13 φορέων που συμμετέχουν στο συντονιστικό, εκφράζει την αλληλεγγύη του και στηρίζει τις πρωτοβουλίες ενάντια στο νομοσχέδιο, όπως οι ίδιοι θα αποφασίσουν».