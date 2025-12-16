Άντονι Αλμπανέζι: Κίνητρο της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ μοιάζει να ήταν η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε ότι η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ «μοιάζει να είχε κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).
  • Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον στην επίθεση της Κυριακής το βράδυ.
  • Ο δράστης Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών το 2019, χωρίς να θεωρηθεί άμεση απειλή, ενώ ο πατέρας του, Σατζίντ Ακράμ, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Άντονι Αλμπανέζι: Κίνητρο της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ μοιάζει να ήταν η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών, προχθές Κυριακή το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Οι αρχές της Αυστραλίας χαρακτήρισαν την επίθεση αντισημιτική, όμως έως αυτό το στάδιο δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τα κίνητρα των δραστών.

Ο κ. Αλμπανέζι αναφέρθηκε σήμερα στις πρώτες ενδείξεις, που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δύο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία».

«Φαίνεται πως είχε κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει από το 2014 αχανείς τομείς του Ιράκ και της Συρίας, προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει το 2019, όμως συνεχίζει να έχει πυρήνες εν υπνώσει στα δύο κράτη και όχι μόνο.

Ο κ. Αλμπανέζι είπε ότι ο Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ABC, χωρίς πάντως να θεωρηθεί πως ήγειρε άμεση απειλή.

«Είχε προσελκύσει την προσοχή (…) εξαιτίας σχέσεών του με άλλους», πιο συγκεκριμένα «δύο ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν (…) και πήγαν φυλακή, όμως δεν είχε θεωρηθεί την εποχή εκείνη δυνητικός ύποπτος», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές πως συνέλαβε τον Ναβίντ Ακράμ. Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται σε κώμα, υπό φρούρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Ο πατέρας του, ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

ΕΒΕΠ για αγροτικές κινητοποιήσεις: Κάθε επιπλέον εβδομάδα προσθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ ζημιά

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Oι αλλαγές στους μισθούς

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:15 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Κατέθεσε αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά του BBC, για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες, Δευτέρα, αγωγή κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντα...
04:05 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Όπλο μαζικής καταστροφής» xαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη φαιντανύλη

Νέα μέτρα στον «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτ...
03:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Δώδεκα μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί στα σύνορα Μαρόκου-Αλγερίας

Δώδεκα μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική εντοπίστηκαν νεκροί στο βόρειο Μαρόκο, κοντά στα σ...
03:16 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα ζητήσει από τις ΗΠΑ όπλα και νέες κυρώσεις εάν η Ρωσία απορρίψει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Η Ουκρανία θα ζητήσει περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επιπλέον όπλα, συμπεριλαμβανομ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα