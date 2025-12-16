Άντονι Αλμπανέζι: Κίνητρο της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ μοιάζει να ήταν η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών, προχθές Κυριακή το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Οι αρχές της Αυστραλίας χαρακτήρισαν την επίθεση αντισημιτική, όμως έως αυτό το στάδιο δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τα κίνητρα των δραστών.

Ο κ. Αλμπανέζι αναφέρθηκε σήμερα στις πρώτες ενδείξεις, που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δύο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία».

«Φαίνεται πως είχε κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει από το 2014 αχανείς τομείς του Ιράκ και της Συρίας, προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει το 2019, όμως συνεχίζει να έχει πυρήνες εν υπνώσει στα δύο κράτη και όχι μόνο.

Ο κ. Αλμπανέζι είπε ότι ο Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ABC, χωρίς πάντως να θεωρηθεί πως ήγειρε άμεση απειλή.

«Είχε προσελκύσει την προσοχή (…) εξαιτίας σχέσεών του με άλλους», πιο συγκεκριμένα «δύο ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν (…) και πήγαν φυλακή, όμως δεν είχε θεωρηθεί την εποχή εκείνη δυνητικός ύποπτος», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές πως συνέλαβε τον Ναβίντ Ακράμ. Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται σε κώμα, υπό φρούρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Ο πατέρας του, ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP