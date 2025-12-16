Έντι Γαβριηλίδης: «Πούλησα ακριβά σε δημοπρασία το φουστάνι που φόρεσε η Lady Gaga γιατί ξέμεινα από χρήματα»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου ο Έντι Γαβριηλίδης, ο οποίος άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε ανοιχτά για την πορεία του, τις σπουδές του στο Λονδίνο, τους γονείς του, τις συνεργασίες του στον χώρο της μόδας αλλά και τη συμμετοχή του στο GNTM.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε αρχικά στο οικογενειακό του περιβάλλον, επισημαίνοντας πόσο καθοριστική ήταν η στάση των γονιών του στις επιλογές που έκανε. Όπως είπε, του στάθηκαν πάντα με στήριξη και χωρίς να τον περιορίζουν από κοινωνικά στερεότυπα. «Οι γονείς μου ήταν υποστηρικτικοί, είναι μποέμ, δεν κολλούσαν στα μικροαστικά πρότυπα. Δεν ήμουν καλός μαθητής και στη συνέχεια το μετάνιωσα. Θα μπορούσα να προσπαθήσω παραπάνω, αλλά δεν μου άρεσε η παπαγαλία. Είχα αποφασίσει ότι θα σπουδάσω μόδα στο Λονδίνο», δήλωσε ο Έντι Γαβριηλίδης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από το Λονδίνο, τονίζοντας πως η επαφή με τον διεθνή ανταγωνισμό τον «προσγείωσε» και τον βοήθησε να καταλάβει τι πραγματικά θέλει. «Όταν πήγα στο Λονδίνο συνειδητοποίησα ότι εκεί βρίσκονται οι καλύτεροι από όλον τον κόσμο και ότι δεν είμαι εγώ ο καλύτερος. Αυτό με προσγείωσε και είπα “χαλάρωσε”. Έλεγα ότι εδώ νυχτώνει από τις 4 το μεσημέρι. Μετά το συνήθισα και το αγάπησα. Είπα ότι πρέπει να βρω τη δική μου ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του, ο Έντι Γαβριηλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του με τη Lady Gaga, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες. «Το φόρεμα που σχεδίασα και φόρεσε η Lady Gaga το πούλησα ακριβά σε μια δημοπρασία στο Beverly Hills, γιατί είχα ξεμείνει από χρήματα», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του στο GNTM και τη συνεργασία του με το Star, περιγράφοντας πώς ένιωσε μπαίνοντας σε έναν ρόλο διαφορετικό από αυτόν που είχε συνηθίσει. «Για το GNTM το Star με εμπιστεύτηκε και με πίστεψε. Είναι η πρώτη φορά που είμαι εγώ το προϊόν και όχι κάτι που δημιούργησα. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να ακούς τι σου έρχεται και να μην το πιέζεις. Έστειλα βιογραφικό, το portfolio και πέρασα από δοκιμαστικό. Στην αρχή ένιωθα σαν να βλέπω κάποιον άλλον», είπε.