Ακίλα Σάλεχ: «Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Ανοίγει ο διάλογος με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

Ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, χαρακτήρισε δημοσίως «άκυρο» το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, λίγα 24ωρα μετά την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Σάλεχ δήλωσε ότι το μνημόνιο δεν έχει νομική ισχύ και παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης τόνισε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί τη μοναδική αρμόδια αρχή με εξουσία να κυρώνει διεθνείς συμφωνίες, ιδίως όσες αφορούν θαλάσσια σύνορα. Όπως ανέφερε, «η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή που έχει την εξουσία να κυρώνει διεθνείς συμφωνίες», επαναλαμβάνοντας ότι η «θαλάσσια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία ούτε παρουσιάστηκε ούτε εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, είναι νομικά άκυρη και μη δεσμευτική για το λιβυκό κράτος».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σάλεχ εξήγησε ότι διεθνείς συμφωνίες μπορούν να συναφθούν μόνο από νόμιμη κυβέρνηση που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επισημαίνοντας ότι όσα υπεγράφησαν από την κυβέρνηση Αλ-Σάρατζ «δεν εξέφραζαν τη βούληση του λιβυκού λαού». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος κι αν περάσει».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης υπογράμμισε ότι η χώρα του έχει πλέον μια νέα ευκαιρία να επανακαθορίσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Όπως ανέφερε, η επόμενη περίοδος θα πρέπει να είναι «φάση συνεννοήσεων και όχι αντιπαραθέσεων», ενώ ξεκαθάρισε ότι η λιβυκή κυριαρχία στα χωρικά της ύδατα αποτελεί «κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί».

Αναφερόμενος στις θέσεις των εμπλεκόμενων χωρών, ο Σάλεχ δήλωσε ότι η Ελλάδα αρχικά τήρησε σκληρή στάση, λόγω της ζημίας που, κατά την άποψή της, δημιουργούσε στα συμφέροντά της, ωστόσο στη συνέχεια έδειξε ετοιμότητα για διάλογο. Για την Αίγυπτο, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή απέρριψε τη συμφωνία, επικαλούμενη την περιφερειακή αστάθεια που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία έχει εκφράσει ετοιμότητα να συμμετάσχει σε συνολικές διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν αποδοχή των ελληνικών θέσεων. Όπως είπε, η Ελλάδα βασίζεται στο νησί της Κρήτης για να καθορίσει την επέκταση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, μια προσέγγιση που χαρακτήρισε «παράλογη και υπερβολικά κοντινή στις λιβυκές ακτές» και η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υποστηρίζεται από το διεθνές δίκαιο».

Αναφερόμενος στις διεθνείς αντιδράσεις, ο Σάλεχ δήλωσε ότι ορισμένες χώρες αναγνωρίζουν την έλλειψη νομιμότητας του μνημονίου, ενώ άλλες το αντιμετώπισαν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους. Τόνισε, ωστόσο, ότι κάθε συμφωνία που δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δεσμεύει το λιβυκό κράτος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σάλεχ γνωστοποίησε ότι έχει ανατεθεί σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων να εξετάσει τον σχετικό φάκελο και να υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση που θα καλύπτει τις τεχνικές και γεωπολιτικές πτυχές με τις εμπλεκόμενες χώρες. Όπως εξήγησε, ο διάλογος θα κινηθεί σε τεχνικό επίπεδο για την οριοθέτηση των συνόρων, σε νομικό επίπεδο για την εξέταση των συμφωνιών και των διεθνών κανόνων και σε πολιτικό επίπεδο για τη διασφάλιση των ισορροπιών και των συμφερόντων των κρατών.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει ανάμεσα στον άξονα Αιγύπτου–Ελλάδας ή στον άξονα Τουρκίας. Όπως τόνισε, «η Λιβύη είναι ανεξάρτητη» και «τα εθνικά της συμφέροντα αποτελούν τη βάση κάθε διαπραγμάτευσης», με στόχο τη διατήρηση ισορροπημένων σχέσεων με όλα τα μέρη και την πλήρη προστασία της εθνικής κυριαρχίας.