  • Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι ένα νέο ηλεκτροπτικό σύστημα στα drones Bayraktar, το ASELFLIR-600, μπορεί να λαμβάνει εικόνες υψηλής ανάλυσης από απόσταση έως 200 χλμ.
  • Αυτό, όπως λένε, θα τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν από τη Σμύρνη τη συμβαίνει στην Αθήνα, ακόμη και υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες.
  • Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα πυκνό δίκτυο παρακολούθησης της Ελλάδας και των στρατιωτικών κινήσεων, το οποίο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο.
Οι Τούρκοι θέλουν να παρακολουθούν την Αθήνα από την Σμύρνη με Drones – Δείτε βίντεο

Ένα νέο ηλεκτροπτικό σύστημα, που εγκατέστησαν στα drones Bayraktar, που κατασκευάζει η εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, ισχυρίζονται οι Τούρκοι ότι μπορεί να λαμβάνει εικόνες υψηλής ανάλυσης σε απόσταση έως 200 χλμ, κάτι που όπως λένε θα τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουν από τη Σμύρνη τη συμβαίνει στην Αθήνα.

Το ηλεκτροοπτικό σύστημα ASELFLIR-600, που αναπτύχθηκε από την ASELSAN, έχει ενσωματωθεί στο drone της Bayraktar AKINCI TİHA και έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικές πτήσεις, όπως ανακοίνωσε η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών πτήσεων, ήταν αξιοσημείωτο ότι το ASELFLIR-600 μπορούσε να λάβει σημαντικές εικόνες – υψηλής ανάλυσης – ακόμη και από απόσταση 200 χιλιομέτρων.

Η Τουρκία συνεχίζει τις δραστηριότητες ανάπτυξης ηλεκτροοπτικών συστημάτων (EOS), τις οποίες επιτάχυνε μετά το εμπάργκο του Καναδά.

Η ASELSAN, η οποία πρόσφατα ξεκίνησε μαζικές παραδόσεις του ASELFLIR-500, ισοδύναμου του καναδικού προϊόντος MX-15D, και το εξήγαγε σε πολλές χώρες, έχει επίσης ξεκινήσει τις δοκιμές της πιο προηγμένης έκδοσης, του ASELFLIR-600.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών που διεξήχθησαν από την ASELSAN και την Baykar, το σύστημα ASELFLIR-600 EOS που ενσωματώθηκε στο drone της Bayraktar, το AKINCI TİHA, επιδεικνύοντας όπως λένε οι Τούρκοι αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν στον τουρκικό τύπο, το σύστημα μετέδωσε με επιτυχία εικόνες υψηλής ανάλυσης από μεγάλες αποστάσεις 200, 150 και 140 χιλιομέτρων. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει το τρέχον επίπεδο δυνατοτήτων εναέριας αναγνώρισης και επιτήρησης που έχει επιτύχει η Τουρκία.

Τα τουρκικά UAV, τα οποία έχουν αποκτήσει δυνατότητα επιτήρησης από απόσταση 200 χιλιομέτρων, θα μπορούν να παρατηρούν ακόμη και την Αθήνα από τον εναέριο χώρο της Σμύρνης υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες έχουν επιτύχει σημαντικές δυνατότητες αναγνώρισης/πληροφοριών με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δορυφόρων πληροφοριών που διαθέτουν, θα ενισχύσουν επίσης σημαντικά τις δυνατότητες εναέριας αναγνώρισης με το ASELFLIR-600.

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα πυκνό δίκτυο παρακολούθησης της Ελλάδας και δη των στρατιωτικών κινήσεων σε νησιά αλλά και την ηπειρωτική χώρα, το οποίο δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητο.

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική κατασκευάστρια εταιρεία, το σύστημα είναι εξοπλισμένο με κάμερες SWIR, HD IR και HD Day TV, που το καθιστούν ικανό να καταγράφει έγχρωμες εικόνες και εικόνες υψηλής λεπτομέρειας ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να λάβει εικόνες σε ανάλυση 1280×1024 με HD IR, 1920×1080 με HD Day TV και 1280×1024 με HD SWIR.

Με τον καταδείκτη στόχου λέιζερ, το ASELFLIR-600 επιτρέπει τη χρήση πυρομαχικών με καθοδήγηση λέιζερ σε βεληνεκές έως και 35 χιλιομέτρων.

Το συνολικό βάρος του συστήματος είναι περίπου 120 κιλά.

