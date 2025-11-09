Βαπτίζουν «ευρωπαϊκά» τα τουρκικά Bayraktar – Σε εφαρμογή το σχέδιο μέσω Ιταλίας

Πλέον είναι επίσημο. Αυτά που από την πρώτη στιγμή γράφαμε στο enikos.gr, για το κόλπο μέσω του οποίου η Τουρκία επιχειρεί να πατήσει πόδι στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακοινώθηκαν μέσω Ιταλίας, από την κοινή επιχείρηση που έφτιαξε ο γαμπρός του Ερντογάν με την ιταλική Leonardo. Τα Bayraktar απέκτησαν ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία απέκτησε και επισήμως ιταλικό ΑΦΜ και πλέον μπορεί να διεκδικεί, ως αμιγώς ευρωπαϊκή εταιρεία, αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η Τουρκία θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από τους φόρους που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Στο enikos.gr είχαμε, με αποκλειστικό φωτορεπορτάζ, επισημάνει την πολιτική που είχε από κοινού με την Ιταλία χαράξει η Τουρκία, με αποστολή στο Παρίσι και την έκθεση Paris Air Show 2025.

Η εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, Baykar, και ο ιταλικός κολοσσός κατασκευής αμυντικών συστημάτων Leonardo αποφάσισαν να συστήσουν από κοινού εταιρεία, τη LBA Systems, με έδρα την Ιταλία, η οποία θα κατασκευάζει δύο από τα πιο διάσημα τουρκικά drones/UAV: τα Bayraktar TB3 και τα Akinci. Και τώρα ήρθε η στιγμή για τις σχετικές ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο της LBA Systems, πέντε διαφορετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), συμπεριλαμβανομένου του KIZILELMA, θα παραχθούν σε τρεις εγκαταστάσεις στην Ιταλία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα drones της Baykar θα παράγονται στις εγκαταστάσεις και των δύο εταιρειών και θα ενσωματώνονται στα συστήματα αισθητήρων και όπλων της Leonardo.

Αυτό το εργοστάσιο παράγει, επί του παρόντος, σύνθετα εξαρτήματα ατράκτου για το επιβατικό αεροσκάφος φαρδιάς ατράκτου Boeing 787.

Ο Cingolani δήλωσε για το Kızılelma: «Θα έχουμε ένα καθολικό αεροσκάφος μάχης γενικής χρήσης που μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Εφόσον μπορείτε να αναπτύξετε τα ηλεκτρονικά ελέγχου, μπορεί να γίνει συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα και αυτός είναι ο τομέας εξειδίκευσής μας».

«Ένα αστέρι που παράγει χρήματα»

Το TB3 της Baykar θα κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις Ronchi dei Legionari της Leonardo στη βόρεια Ιταλία. Ο Cingolani περιέγραψε το TB3 ως «ένα αστέρι που παράγει χρήματα ανάμεσα στις μηχανές αυτής της κατηγορίας» και δήλωσε ότι η ιταλική πλατφόρμα Mirach θα επανέλθει επίσης στην παραγωγή.

Σχολίασε το Mirach, το οποίο έχει βάρος απογείωσης 200 κιλών και ωφέλιμο φορτίο 50 κιλών, ως «περισσότερο σαν πύραυλο παρά σαν ένα τυπικό drone».

Τα UAV TB2 και Akinci θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις Villanova d’Albenga, οι οποίες ανήκουν στην Piaggio Aerospace, την οποία απέκτησε η Baykar τον Ιούνιο.

Όλα αυτά τα κέντρα παραγωγής θα υποστηρίζονται από κέντρα μηχανικής και τεχνολογίας στη Ρώμη και το Τορίνο.

«Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής και την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων. Η διαδικασία ολοκλήρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε σε καθημερινή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Άμυνας. Μόλις ξεπεραστούν τα κανονιστικά εμπόδια, πιστεύω ότι το πρώτο προϊόν θα είναι διαθέσιμο του χρόνου», δήλωσε ο Τσινγκολάνι.

Έχει ανακοινωθεί πού και σε ποιο βαθμό θα παράγονται στην Ιταλία τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Baykar.

Συνεπώς, υπό την αιγίδα της LBA θα γίνονται τα εξής: