Καιρός: Βροχερή… Κυριακή με αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Ήδη από τα ξημερώματα έχουν εκδηλωθεί καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην Ηλεία και ισχυρές βροχές στη Ζάκυνθο, ενώ φαινόμενα αντίστοιχης έντασης έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, αλλά και στην Ανατολική Αττική.

Η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά της χώρας, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια θα υπάρχουν νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη, δημιουργώντας ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός τόσο την Κυριακή 9 Νοεμβρίου όσο και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα της Δευτέρας, δίνοντας μικρά διαλείμματα βελτίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή (09/11/25) προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, κυρίως έως το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ. Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει παρόμοιο και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση των συνθηκών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο καιρός κατά την διάρκεια του Μαραθωνίου

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το meteo.gr, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί με αρκετές νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα για ασθενείς βροχές κατά περιόδους. Η σχετική υγρασία θα είναι αυξημένη στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μειούμενη όσο οι δρομείς πλησιάζουν στον τερματισμό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19 βαθμούς στο πρώτο μισό της διαδρομής και από 20 έως 22 βαθμούς στο δεύτερο μισό.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (https://www.athensauthenticmarathon.gr/) παρουσιάζονται η διαδρομή και οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται κατά μήκος της, σε ενδεικτικές χρονικές στιγμές.

«Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά»

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος επιβεβαιώνει ότι Κυριακή και Δευτέρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα δυτικά. Όπως εξηγεί, την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ωστόσο θα συνεχιστούν οι καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Αναλυτικά, την Κυριακή στα δυτικά προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά έντονες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 21 βαθμούς στα βόρεια και 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, με νότιους ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς.

Τη Δευτέρα, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι – νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς – βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, όπου και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό, σήμερα Κυριακή «περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες και ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Πρώτα στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την Ήπειρο, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα επεκταθούν αργότερα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βράδυ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, σε μικρή άνοδο, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23, ενώ στα νησιά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25. Στην Αττική, με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, περιμένουμε ηλιοφάνεια με υγρασία και λίγες νεφώσεις, που σταδιακά όμως θα πυκνώνουν, με τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα και το βράδυ.

Νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 12 έως 20-21 βαθμούς.

Τη Δευτέρα περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιο βροχερό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας»

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία από το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες το πρωί.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και το μεσημέρι, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα κατά τόπους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και από το βράδυ στη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, βαθμιαία από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διεύθυνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025