Νέα Ζηλανδία: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε εθνικό πάρκο

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Ζηλανδία

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη για την αντιμετώπιση ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που έχει κάψει ήδη περίπου 11.000 στρέμματα εθνικού πάρκου στο Βόρειο Νησί, στο κεντρικό τμήμα της χώρας της Ωκεανίας.

Οι πυροσβέστες έχουν αρχίσει να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο εθνικό πάρκο Τσανχαρίρο, στο οποίο περιηγούνται πολλοί πεζοπόροι, χθες Σάββατο το απόγευμα. Περίπου 40 πεζοπόροι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με εναέρια μέσα. Ωστόσο η επιχείρηση της πυροσβεστικής ανεστάλη όταν έπεσε το σκοτάδι, για λόγους ασφαλείας.

Η πυροσβεστική ανέφερε σήμερα πως στέλνει περισσότερα αεροπορικά αεροσκάφη στην περιοχή· συνολικά, για την επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί οκτώ ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

«Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έκτασης της πυρκαγιάς, οι ρίψεις νερού από τον αέρα είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος από το να επιχειρήσουν χερσαίες ομάδες» στο μέτωπο, εξήγησε ο Κρεγκ Γκολντ, επικεφαλής της πυροσβεστικής.

Εννιά πεζοπόροι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφερε το δημόσιο Radio New Zealand, επικαλούμενο εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας προστασίας δασών.

Η πυροσβεστική ανέφερε πως αργότερα το πρωί επρόκειτο να γίνει πτήση αναγνωριστικού αεροσκάφους για να εξακριβωθεί η έκταση της φωτιάς. Ανάλογα με την εικόνα, αναμένεται πως θα χρειαστούν επιχειρήσεις για τουλάχιστον μια ημέρα για να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Προγραμμάτιζε να αναπτύξει έξι δικά της οχήματα και έξι υδροφόρες στο πεδίο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άσθμα και αλλεργίες: Οι κατσαρίδες ίσως να δηλητηριάζουν κρυφά τον αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τεστ προσωπικότητας: Έχετε μικρά ή μεγάλα αυτιά; Απαντήστε και αποκαλύψτε τα κρυφά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας

Όσπρια: Πότε αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές και σε ποια είδη

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που κάνει διάδρομο σε 16 δευτερόλεπτα

Το Google Drive φέρνει τη δυνατότητα λήξης πρόσβασης σε αρχεία και φακέλους
περισσότερα
06:31 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Πυρά ενόπλου εναντίον συνοριοφυλάκων στο Σικάγο – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) ανακοίνωσε ότι άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγ...
06:08 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατρέπεται σε «υπερτυφώνα» φθάνοντας στις Φιλιππίνες

Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατράπηκε σήμερα σε «υπερτυφώνα» καθώς πλησίαζε ολοένα πιο απειλη...
05:15 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Πορτογαλία: Διαδηλώσεις κατά της αναθεώρησης 100 άρθρων του εργασιακού νόμου

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, η CGTP, ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει ...
03:45 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Η Βολιβία και ΗΠΑ αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις – Είχαν διακοπεί το 2008 από τον Έβο Μοράλες

Η Βολιβία και οι ΗΠΑ θα αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους, που είχαν διακοπεί το 20...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα