Νότια Κορέα: Νεκρός ανασύρθηκε και τρίτος εργάτης από τα συντρίμμια λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

Ομάδα έρευνας και διάσωσης ανέσυρε το 3ο πτώμα εργαζομένου από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση πελώριου μεταλλικού πύργου λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πόλης Ουλσάν της Νότιας Κορέας την Πέμπτη.

Τέσσερις άνθρωποι πιστεύεται ότι παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια του πύργου κι οι αρχές λένε πως δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους δύο από αυτούς. Η κατάρρευση στη μονάδα, παροπλισμένη πλέον, έγινε καθώς εργάτες κατέβαζαν τμήματα του πύργου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατεδάφισή του.

Τα σωστικά συνεργεία ανέπτυξαν μέσα εντοπισμού με αισθητήρες θερμότητας, ειδικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά στη συνεχιζόμενη επιχείρηση. Ωστόσο το εγχείρημα δυσκόλεψε ο κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης της πελώριας μεταλλικής δομής.

Και οι τέσσερις εργάτες που αγνοούνται δεν υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα πως επέζησαν, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ, Reuters

06:31 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

