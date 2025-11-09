Λεωφόρος Μεσογείων: Κινητές κάμερες σε λεωφορεία κατέγραψαν παραβάτες οδηγούς

Στο κυνήγι των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μπαίνουν πλέον και τα αστικά λεωφορεία, καθώς ξεκίνησε η εγκατάσταση καμερών που θα καταγράφουν τους επικίνδυνους οδηγούς στους δρόμους της Αθήνας.

Το Star μετέδωσε τις πρώτες εικόνες από οχήματα που μπήκαν παράνομα σε λεωφορειολωρίδες. Οι συγκεκριμένοι οδηγοί δεν εντοπίστηκαν από τροχονόμους, αλλά από τις κάμερες των λεωφορείων, και σύντομα θα λάβουν κλήση για παράβαση.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί δέκα κάμερες πιλοτικά σε λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο και τα βόρεια προάστια, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σταδιακά. Στις εικόνες που παρουσίασε το Star, φαίνονται παραβάτες στη λεωφόρο Μεσογείων, οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στις λωρίδες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η κάμερα του λεωφορείου καταγράφει με ευκρίνεια το όχημα και την πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ το νέο σύστημα προβλέπει ότι τα στοιχεία θα αποστέλλονται αυτόματα στην Τροχαία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Οι κλήσεις θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα αποστέλλονται στους παραβάτες είτε μέσω μηνύματος είτε μέσω του gov.gr.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα τοποθετηθούν συνολικά 600 κάμερες σε λεωφορεία της Αθήνας, σε δρομολόγια όπου καταγράφεται αυξημένη παραβατικότητα. Ήδη η ΟΣΥ έχει προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Όταν το σύστημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι κάμερες δε θα περιορίζονται μόνο στις λεωφορειολωρίδες, αλλά θα εντοπίζουν και άλλες παραβάσεις, όπως υπέρβαση ταχύτητας, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, παράνομη στάθμευση και μη χρήση κράνους. Η νέα αυτή τεχνολογία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και να περιορίσει τις καθημερινές παραβάσεις στους δρόμους της πρωτεύουσας.