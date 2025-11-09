Λεωφόρος Μεσογείων: Κινητές κάμερες σε λεωφορεία κατέγραψαν παραβάτες οδηγούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων: Κινητές κάμερες σε λεωφορεία κατέγραψαν παραβάτες οδηγούς

Στο κυνήγι των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μπαίνουν πλέον και τα αστικά λεωφορεία, καθώς ξεκίνησε η εγκατάσταση καμερών που θα καταγράφουν τους επικίνδυνους οδηγούς στους δρόμους της Αθήνας.

Το Star μετέδωσε τις πρώτες εικόνες από οχήματα που μπήκαν παράνομα σε λεωφορειολωρίδες. Οι συγκεκριμένοι οδηγοί δεν εντοπίστηκαν από τροχονόμους, αλλά από τις κάμερες των λεωφορείων, και σύντομα θα λάβουν κλήση για παράβαση.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί δέκα κάμερες πιλοτικά σε λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο και τα βόρεια προάστια, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σταδιακά. Στις εικόνες που παρουσίασε το Star, φαίνονται παραβάτες στη λεωφόρο Μεσογείων, οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στις λωρίδες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η κάμερα του λεωφορείου καταγράφει με ευκρίνεια το όχημα και την πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ το νέο σύστημα προβλέπει ότι τα στοιχεία θα αποστέλλονται αυτόματα στην Τροχαία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Οι κλήσεις θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα αποστέλλονται στους παραβάτες είτε μέσω μηνύματος είτε μέσω του gov.gr.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα τοποθετηθούν συνολικά 600 κάμερες σε λεωφορεία της Αθήνας, σε δρομολόγια όπου καταγράφεται αυξημένη παραβατικότητα. Ήδη η ΟΣΥ έχει προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Όταν το σύστημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι κάμερες δε θα περιορίζονται μόνο στις λεωφορειολωρίδες, αλλά θα εντοπίζουν και άλλες παραβάσεις, όπως υπέρβαση ταχύτητας, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, παράνομη στάθμευση και μη χρήση κράνους. Η νέα αυτή τεχνολογία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και να περιορίσει τις καθημερινές παραβάσεις στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός στην άσκηση: Τι είναι και πώς περιγράφουν οι γυναίκες αυτό το συναίσθημα

Φθινοπωρινή τριχόπτωση: Πότε να ανησυχήσουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιβατών και Επιχειρήσεων: Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν καταβληθεί περίπου 26 εκατ. ευρώ – Τι είπ...

Το Google Drive φέρνει τη δυνατότητα λήξης πρόσβασης σε αρχεία και φακέλους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:00 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως και τις 18:30 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με 24.000 δρομείς να τρέχουν από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο, κορυφώνεται το αγωνιστικό δι...
03:30 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Στον παλμό του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου η Αττική: Χιλιάδες δρομείς θα δώσουν το «παρών» – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Η Αττική ζει από χθες στους ρυθμούς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, με περισσότερους από 73.00...
00:26 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Κοντά στη λύση του γρίφου με την βόμβα οι αρχές – Η αναπαράσταση του μακελειού, οι έρευνες για τα όπλα και τα τελευταία λόγια της 56χρονης

Το παζλ της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, στην Κρήτη, προσπαθούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί ...
22:48 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ολοκληρώθηκε η εξέταση των μαρτύρων, στις 3 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη

Με την κατάθεση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων που είχαν οριστεί από το κράτος, ολοκληρώθη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα