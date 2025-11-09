Τενερίφη: Τρεις νεκροί εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, σε διαφορετικά περιστατικά που σχετίζονται με τη σφοδρή θαλασσοταραχή στο νησί της Τενερίφης. Τα ακραία κύματα και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν χάος σε διάφορα σημεία του νησιού, οδηγώντας σε τραγικά αποτελέσματα.

Así estaba el mar, minutos antes del incidente del muelle de Puerto de la Cruz. ¿Porqué había gente caminando por el dique con el mar así y por el espigón.? #Canarias #Tenerife pic.twitter.com/vj1hZLiqMp — El Guayota (@el_guayota) November 8, 2025

Στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ, στη βόρεια πλευρά του νησιού, ένα τεράστιο κύμα χτύπησε την προβλήτα και παρέσυρε δέκα άτομα στη θάλασσα. Μια γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν όσους κινδύνευαν μέσα στα ορμητικά νερά.

Λίγο αργότερα, ένα ελικόπτερο διάσωσης εντόπισε έναν άνδρα που είχε πέσει στο νερό σε παραλία του δήμου Λα Γκουάντσα, στα βόρεια του νησιού. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αεροπορικώς, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

🔴 Imágenes del momento en el que un golpe de mar arrastra a varias personas en el muelle de Puerto de la Cruz en la Cruz. ➡️El SUC confirma que los heridos ya han sido trasladados a varios centros hospitalarios de Tenerife. 📡https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/zHwCbVM2kh — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ακόμη ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Ελ Καμπέζο, στη νότια Τενερίφη. Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών και του ιατρικού προσωπικού να τον επαναφέρουν στη ζωή, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επί τόπου.

Οι αρχές της Τενερίφης βρίσκονται σε επιφυλακή, προειδοποιώντας τους κατοίκους και τους τουρίστες να αποφεύγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Πηγή: AFP