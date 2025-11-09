Τενερίφη: Τρεις νεκροί εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, σε διαφορετικά περιστατικά που σχετίζονται με τη σφοδρή θαλασσοταραχή στο νησί της Τενερίφης. Τα ακραία κύματα και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν χάος σε διάφορα σημεία του νησιού, οδηγώντας σε τραγικά αποτελέσματα.

Στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ, στη βόρεια πλευρά του νησιού, ένα τεράστιο κύμα χτύπησε την προβλήτα και παρέσυρε δέκα άτομα στη θάλασσα. Μια γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν όσους κινδύνευαν μέσα στα ορμητικά νερά.

Λίγο αργότερα, ένα ελικόπτερο διάσωσης εντόπισε έναν άνδρα που είχε πέσει στο νερό σε παραλία του δήμου Λα Γκουάντσα, στα βόρεια του νησιού. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αεροπορικώς, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ακόμη ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Ελ Καμπέζο, στη νότια Τενερίφη. Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών και του ιατρικού προσωπικού να τον επαναφέρουν στη ζωή, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επί τόπου.

Οι αρχές της Τενερίφης βρίσκονται σε επιφυλακή, προειδοποιώντας τους κατοίκους και τους τουρίστες να αποφεύγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Πηγή: AFP

