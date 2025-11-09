Νοβάκ Τζόκοβιτς: Δεν θα συμμετάσχει στο ATP του Τορίνο – Θα πάρει την θέση του ο Λορέντζο Μουζέτι

Ο Νοβάκ Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε το 101ο τρόπαιό του το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα σε ηλικία 38 ετών, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο Masters ATP του Τορίνο, το οποίο ξεκινά την Κυριακή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η απουσία του Σέρβου πρωταθλητή οφείλεται σε τραυματισμό στον ώμο. Τη θέση του στο γκρουπ του Τζίμι Κόνορς θα πάρει ο Ιταλός Λορέντζο Μουζέτι.

Ο «Djoko», που κατέχει το ρεκόρ με επτά κατακτήσεις στις ATP Finals, θα απουσιάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη διοργάνωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Masters ATP θα συμμετέχουν δύο Ιταλοί παίκτες: ο Νο1 στον κόσμο και κάτοχος του τίτλου Γιάννικ Σίνερ, καθώς και ο Μουζέτι.

Ο Μουζέτι, ο οποίος ηττήθηκε απόψε στον τελικό της Αθήνας από τον Τζόκοβιτς με 4-6, 6-3, 7-5, χρειαζόταν τη νίκη για να εξασφαλίσει την 8η θέση στη “Race”, προσπερνώντας τον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ. Ωστόσο, η απουσία του Τζόκοβιτς άνοιξε τελικά τον δρόμο ώστε και οι δύο Ιταλοί να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στις ATP Finals.

Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς, μιλώντας για την απόφασή του, δήλωσε: «Δυστυχώς, ναι. Είναι ένα θέμα που υπάρχει όλη την εβδομάδα. Γι’ αυτό δεν ήθελα να πάρω νωρίτερα απόφαση για το Τορίνο, ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσε το σώμα μου στους αγώνες. Μετά τον ημιτελικό ήμουν αισιόδοξος, αλλά σήμερα, ακόμα και πριν τον τελικό, δεν ένιωθα καλά. Έπρεπε να πάρω δυνατά φάρμακα για να μπορέσω να παίξω. Τώρα που περνάει η επίδρασή τους, δεν περιμένω καλή αίσθηση στον ώμο. Δεν μπορώ να αγωνιστώ στο επίπεδο που χρειάζεται για ένα τουρνουά όπως το ATP Finals. Πρέπει να παίξω μεθαύριο και απλώς δεν υπάρχει χρόνος για ανάρρωση. Με στενοχωρεί πολύ, γιατί μου αρέσει να παίζω σε κλειστά γήπεδα και στο Τορίνο είχα επιτυχίες. Οι φίλαθλοι εκεί είναι υπέροχοι. Ειλικρινά, λυπάμαι. Αλλά τουλάχιστον ο Μουζέτι θα είναι εκεί, οπότε κάτι θετικό βγαίνει από σήμερα! Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο τουρνουά και ελπίζω του χρόνου να έχω άλλη μια ευκαιρία να συμμετάσχω».