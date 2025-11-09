The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας σύστησε τον πατέρα του, Αναστάσιο ταξιδεύοντας στη γενέτειρα του

Με ένα ακόμη επεισόδιο του «The Roadshow» βρέθηκε στον αέρα το βράδυ του Σαββάτου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Αυτή τη φορά, η ταξιδιωτική εκπομπή έκανε στάση στον νομό Ημαθίας, ενώ λίγο πριν το φινάλε, ο παρουσιαστής επέστρεψε στα μέρη όπου μεγάλωσε, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χάρισε στους τηλεθεατές ένα τρυφερό στιγμιότυπο, καθώς συνάντησε τον αγαπημένο του πατέρα, Αναστάσιο Αρναούτογλου, με τον οποίο είχε μια σύντομη on air συζήτηση.

«Συγγνώμη, κύριε, που σας βάλαμε στη μέση» είπε χαμογελώντας ο παρουσιαστής, έχοντας δίπλα του τον πατέρα του και τον μόνιμο συνοδοιπόρο του στην εκπομπή, Διονύση. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μιας και ήρθαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δώσαμε ραντεβού και με τον κ. Τάσο! Αναστάσιος Αρναούτογλου. Δείτε τι έκανα, δείτε πατέρα», απευθυνόμενος στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής συνύπαρξης, ο παρουσιαστής ρώτησε τον πατέρα του για τη συγκοινωνία της πόλης και το νέο μετρό Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αναστάσιος Αρναούτογλου απάντησε με χιούμορ: «Δεν χρησιμοποιώ τη συγκοινωνία. Όταν είμαι από το σπίτι, πάω από την παραλία στην Αριστοτέλους με τα πόδια». Όσο για το μετρό, είπε πως «όχι, δεν έχω πάει ακόμα, δεν χρειάστηκε».