The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας σύστησε τον πατέρα του, Αναστάσιο ταξιδεύοντας στη γενέτειρα του

Enikos Newsroom

Media

The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας σύστησε τον πατέρα του, Αναστάσιο ταξιδεύοντας στη γενέτειρα του

Με ένα ακόμη επεισόδιο του «The Roadshow» βρέθηκε στον αέρα το βράδυ του Σαββάτου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Αυτή τη φορά, η ταξιδιωτική εκπομπή έκανε στάση στον νομό Ημαθίας, ενώ λίγο πριν το φινάλε, ο παρουσιαστής επέστρεψε στα μέρη όπου μεγάλωσε, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χάρισε στους τηλεθεατές ένα τρυφερό στιγμιότυπο, καθώς συνάντησε τον αγαπημένο του πατέρα, Αναστάσιο Αρναούτογλου, με τον οποίο είχε μια σύντομη on air συζήτηση.

«Συγγνώμη, κύριε, που σας βάλαμε στη μέση» είπε χαμογελώντας ο παρουσιαστής, έχοντας δίπλα του τον πατέρα του και τον μόνιμο συνοδοιπόρο του στην εκπομπή, Διονύση. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μιας και ήρθαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δώσαμε ραντεβού και με τον κ. Τάσο! Αναστάσιος Αρναούτογλου. Δείτε τι έκανα, δείτε πατέρα», απευθυνόμενος στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής συνύπαρξης, ο παρουσιαστής ρώτησε τον πατέρα του για τη συγκοινωνία της πόλης και το νέο μετρό Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αναστάσιος Αρναούτογλου απάντησε με χιούμορ: «Δεν χρησιμοποιώ τη συγκοινωνία. Όταν είμαι από το σπίτι, πάω από την παραλία στην Αριστοτέλους με τα πόδια». Όσο για το μετρό, είπε πως «όχι, δεν έχω πάει ακόμα, δεν χρειάστηκε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός στην άσκηση: Τι είναι και πώς περιγράφουν οι γυναίκες αυτό το συναίσθημα

Φθινοπωρινή τριχόπτωση: Πότε να ανησυχήσουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιβατών και Επιχειρήσεων: Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν καταβληθεί περίπου 26 εκατ. ευρώ – Τι είπ...

Το Google Drive φέρνει τη δυνατότητα λήξης πρόσβασης σε αρχεία και φακέλους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:18 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
00:55 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βραβεία Grammy: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Στις 2 Φεβρουαρίου η απονομή

Σκληρός αποδεικνύεται ο ανταγωνισμός για τα φετινά μουσικά βραβεία Grammy, καθώς η λίστα με τι...
20:33 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα- επόμενο επεισόδιο: Ο Φώντας στα χέρια του Μιχαήλου

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο κ...
18:48 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ο Δικαστής- επόμενα επεισόδια: Ο Σταβέρης πιέζει την αστυνομία να βρεθεί ο ένοχος

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ  «Your Honor», έρχεται στο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα