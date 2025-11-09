Βραβεία Grammy: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Στις 2 Φεβρουαρίου η απονομή

Βραβεία Grammy: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Στις 2 Φεβρουαρίου η απονομή

Σκληρός αποδεικνύεται ο ανταγωνισμός για τα φετινά μουσικά βραβεία Grammy, καθώς η λίστα με τις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Κέντρικ Λαμάρ προηγείται με εννέα υποψηφιότητες, ενώ η Λέιντι Γκάγκα ακολουθεί με επτά, διεκδικώντας βραβεία σε βασικές κατηγορίες όπως Καλύτερο Άλμπουμ, Τραγούδι και Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Από την ποπ μέχρι το RnB και τη χιπ χοπ, η κούρσα για τα Γκράμι μόλις ξεκίνησε, με τα δύο μεγάλα φαβορί, τον Λαμάρ και τη Γκάγκα, να βρίσκονται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων. Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός, καθώς στις ίδιες κατηγορίες διεκδικούν βραβεία και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καθώς και ο Bad Bunny από το Πουέρτο Ρίκο, με το άλμπουμ «Ντεμπί Ντιράρ Μας Φώτος», στο οποίο κυριαρχεί η λατινοαμερικανική κουλτούρα.

Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από τη μουσική, ο Τζάστιν Μπίμπερ επιστρέφει δυναμικά με τέσσερις υποψηφιότητες για το άλμπουμ «Σουάγκ», ενώ η Μπίλι Άιλις διεκδικεί δύο βραβεία Grammy για το τραγούδι «Γουάιλντ Φλάουερ», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υποψηφιοτήσεών της σε 32, σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Η λαμπερή τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου, όπου οι υποψήφιοι και τα μεγάλα αστέρια της μουσικής θα μάθουν αν θα είναι εκείνοι οι εκλεκτοί της Αμερικανικής Μουσικής Ακαδημίας για το 2026.

