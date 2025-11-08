Περιστέρι – Παναθηναϊκος: Τρομερό fair-play από τον Κώστα Σλούκα – Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές – Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του Περιστερίου με 89-72 το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ανδρέας Παπανδρέου», σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε απόλυτα μέσα στο παρκέ. Ωστόσο, τη στιγμή της αναμέτρησης που ξεχώρισε, δεν ήταν κάποιο καλάθι ή θεαματική φάση, αλλά μια ανθρώπινη κίνηση του Κώστα Σλούκα στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με το ματς ουσιαστικά να έχει κριθεί και το χρονόμετρο να δείχνει μόλις 2” πριν από τη λήξη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου, δίνοντάς του την ευκαιρία να εκτελέσει βολές. Ο νεαρός παίκτης στάθηκε στη γραμμή και ευστόχησε και στις δύο, γράφοντας έτσι το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Η κίνηση του Σλούκα προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από όλο το γήπεδο, δείχνοντας πως πέρα από μεγάλος παίκτης, είναι και μεγάλος αρχηγός, που γνωρίζει πώς να στηρίζει τους νέους

