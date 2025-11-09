Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Ποκρόφσκ υπό ρωσικό κλοιό – Γιατί ο Πούτιν επιμένει παρά τις μεγάλες απώλειες

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στην πλήρη κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη νίκη για τη Μόσχα από το 2023. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περίπου 170.000 στρατιώτες στην περιοχή, προκειμένου να ενισχύσει την επίθεση.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, στο Ποκρόφσκ ζούσαν περίπου 60.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 1.200 πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Η πτώση του Ποκρόφσκ θεωρείται πλέον σχεδόν αναπόφευκτη, σύμφωνα με μαρτυρίες από το πεδίο που επικαλείται το CNN. Η πόλη έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς βρίσκεται στην περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία μαζί με το Λουχάνσκ αποτελούν τον πυρήνα του Ντονμπάς, του εδάφους που ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να ελέγξει πλήρως.

Ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει ανυποχώρητος στον στόχο του να καταλάβει ολόκληρες τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στα νότια. Το αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι αυτή η στάση του Πούτιν δεν άλλαξε ούτε κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση ειρηνευτικής λύσης.

Για την Ουκρανία, το Ποκρόφσκ έχει τεράστια στρατηγική σημασία, καθώς βρίσκεται σε κομβικό σημείο, στη διασταύρωση βασικών οδικών αρτηριών που συνδέουν το Ντόνετσκ και την Κοστιαντίνοβκα στα ανατολικά, με το Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια στα δυτικά. Η κατάληψή του θα επέτρεπε στη Ρωσία να προωθήσει την επίθεσή της προς τη ραχοκοκαλιά της ουκρανικής άμυνας στην περιοχή.

Οι μάχες εντός της πόλης έχουν ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, ενώ η πολιορκία του Ποκρόφσκ είχε ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι. Αν η Ρωσία καταφέρει να το καταλάβει, θα είναι η μεγαλύτερη πόλη που πέφτει στα χέρια της μετά το Μπαχμούτ, τον Μάιο του 2023.

Παρά ταύτα, το Κίεβο αρνείται τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν ήδη περικυκλωθεί.

