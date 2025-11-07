Νότια Κορέα: Κατάρρευση κατασκευής σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό – Ένας νεκρός, έξι παγιδευμένοι

Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι παραμένουν παγιδευμένοι, μετά την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Νότια Κορέα όπου γίνονταν προετοιμασίες κατεδάφισης, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Εργαζόμενοι βρίσκονταν στη διαδικασία κατεδάφισης πελώριας μεταλλικής κατασκευής όταν κατέρρευσε χθες.

📡#Satélite | Un trabajador murió y otros seis permanecen atrapados tras el colapso de una estructura en la planta energética de Ulsan Power, ubicada en la ciudad suroriental de Ulsan, Corea del Sur. El siniestro ocurrió este jueves hacia las 14:00 hora local, según informaron… pic.twitter.com/XgWF4r5OLs — Radio Nacional CO (@RadNalCo) November 7, 2025

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν αμέσως μετά την πτώση της κατασκευής στο έδαφος και άλλοι δυο εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στα συντρίμμια, είπε σε δημοσιογράφους ο Κιμ Τζουνγκ-σικ, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Ο θάνατος ενός εργαζομένου διαπιστώθηκε νωρίς σήμερα και η κατάσταση άλλου ενός παραμένει ασαφής, πρόσθεσε.

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν συσκευές εντοπισμού θερμότητας, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και διάφορους αισθητήρες στο πλαίσιο της επιχείρησης για τον εντοπισμό των παγιδευμένων εργαζόμενων, όμως το εγχείρημα δυσκολεύει το ότι υπήρξε περαιτέρω συντριβή της μεταλλικής κατασκευής.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ, που χαρακτηρίζει προτεραιότητα τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας, έδωσε εντολή οι αρχές να συνεχίσουν με εντατικούς ρυθμούς τις προσπάθειες για τη διάσωση των εργαζομένων που παγιδεύτηκαν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters