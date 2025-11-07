Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Ταύροι, η παρουσία σας είναι μαγνητική

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (07/11/2025)

Κριός

Κριέ, αυτή η ένταση που νιώθεις και αφορά τα χρήματα, τα υπάρχοντά σου και την προσωπική σου αξία; Δεν θα φύγει έτσι απλά.

Αν νιώθεις την ανάγκη να κάνεις μια παρορμητική αγορά, ρώτα τον εαυτό σου: «Το χρειάζομαι πραγματικά αυτό ή είναι απλώς για να νιώσω καλύτερα;»

Αυτή η παύση είναι που έχει τη δύναμη. Τώρα είναι η στιγμή να μάθεις τι είναι αυτό που σε στηρίζει πραγματικά. Η σταθερότητα δεν χρειάζεται να είναι βαρετή.

Ταύρος

Ταύρε, όλοι σε κοιτάζουν, είτε σου αρέσει είτε όχι. Ίσως είναι ο τρόπος που μπαίνεις στο δωμάτιο σαν να σου ανήκει, ίσως είναι αυτό το χαρακτηριστικό γέλιο σου. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία σου είναι μαγνητική.

Το να εμφανίζεσαι ως ο εαυτός σου, χωρίς να απολογείσαι, είναι πιο επαναστατικό από οποιοδήποτε κόλπο ή μεγαλοπρεπή χειρονομία. Η αυτοπεποίθηση είναι το εργαλείο σου. Η αυθεντικότητα αποφέρει οφέλη που δεν ήξερες καν ότι ήταν δυνατά.

Δίδυμος

Δίδυμοι, ο κόσμος θέλει να ακούσει φωνές, κουβέντες, αστεία και νέα από εσάς. Το μυαλό σας όμως είναι εντελώς αλλού. Τα όνειρα, τα μυστικά και εκείνα τα μικρά σενάρια «τι θα γινόταν αν» που κρύβετε στο βάθος του μυαλού σας έρχονται στην επιφάνεια.

Η εσωτερική σας φωνή θα σας καθοδηγήσει στις επόμενες κινήσεις σας καλύτερα από οποιαδήποτε συμβουλή μπορείτε να λάβετε από τον έξω κόσμο.

Καρκίνος

Καρκίνε, τα συναισθήματά σου χτυπούν κόκκινο και αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς. Η καρδιά σου σε τραβάει προς όλες τις κατευθύνσεις, προς ανθρώπους και πιθανότητες που φαίνονται επείγουσες.

Μην αγνοείς αυτή την έλξη, αλλά μην χάνεις τον εαυτό σου. Αναγνώρισε τις δικές σου ανάγκες πριν από τις ανάγκες των άλλων και προστάτεψε την ενέργειά σου.

Λέων

Λέων, η περιπέτεια χτυπάει την πόρτα σου. Μπορεί να μοιάζει με μια απροσδόκητη ευκαιρία και το σύμπαν να ρίχνει κομφετί στο δρόμο σου. Ό,τι και να είναι, άνοιξε την αγκαλιά σου, αλλά μην ξεχάσεις τον εαυτό σου.

Η συγκίνηση είναι σαγηνευτική αλλά τα μαθήματα είναι βαθύτερα. Η χαρά χωρίς σαφήνεια είναι απλώς θόρυβος. Κάνε το βήμα αλλά κράτα τα μάτια σου ανοιχτά. Αυτοί που μένουν δίπλα σου όταν η λάμψη δεν υπάρχει πια είναι το πραγματικό έπαθλο.

Παρθένος

Παρθένε, μικρές απογοητεύσεις γύρω από ορισμένες περιοριστικές πεποιθήσεις μπορεί να έρθουν στο φως. Σε ωθούν να αντιμετωπίσεις τις ιστορίες που έχεις πει στον εαυτό σου. Αυτά τα σιωπηλά «δεν μπορώ» μπορεί να έχουν διαμορφώσει τις αποφάσεις σου με έναν μη ισορροπημένο τρόπο.

Μην βλέπεις αυτές τις απογοητεύσεις ως εμπόδια. Είναι σήματα που υποδεικνύουν πού είναι δυνατή η ανάπτυξη. Παρατηρώντας τα χωρίς κριτική μπορείς να μάθεις περισσότερα για εσένα. Σήμερα, δημιουργείς χώρο για να απελευθερωθείς από την περιττή αυτοκριτική και να αποκτήσεις μια εκδοχή του εαυτού σου πιο πειθαρχημένη και ελεύθερη.

Ζυγός

Ζυγέ, οι πιο στενές σου σχέσεις είναι γεμάτες δυνατότητες και χαρά. Αυτός ο γοητευτικός συνάδελφος, ο φίλος που πάντα ξέρει πώς να σε κάνει να γελάς, ακόμα και εκείνος ο φευγαλέος έρωτας, είναι ευκαιρίες για να νιώσεις πιο κοντά με τους άλλους.

Μπορεί να αισθανθείς πιο ζωντανός. Το καθήκον σου είναι απλό: μείνε πιστός σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία για σένα και άγγιξε τις καρδιές των άλλων.

Σκορπιός

Σκορπιέ, η ένταση είναι το πεδίο δράσης σου. Όσο πιο βαθιά μπαίνεις στα νερά της σχέσης σου, τόσο περισσότερη δύναμη αποκτάς.

Η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία, η εμμονή δεν είναι τρέλα. Όταν αφήνεις τον εαυτό σου να νιώσει πλήρως τότε γίνεται η μεταμόρφωση. Η φωτιά μέσα σου; Άφησε την να καίει αλλά μην ξεχνάς ποιος κρατάει το σπίρτο.

Τοξότης

Τοξότη, οι μικρές, συνεπείς ενέργειες μπορεί να φαίνονται βαρετές, αλλά χτίζουν τα θεμέλια που δεν συνειδητοποιούσες ότι χρειαζόσουν.

Να εμπιστευτείς ότι αυτές οι ρουτίνες ανοίγουν το δρόμο προς τα εμπρός; Αυτό απαιτεί θάρρος, τόλμη και λίγη πίστη στον εαυτό σου. Στόχευσε στο μέλλον και όταν αγκαλιάσεις τον ρυθμό της καθημερινής σου ρουτίνας θα ανακαλύψεις μια δυναμική που δεν περίμενες ποτέ.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, αυτή είναι η στιγμή σου να μετατρέψεις τους συνηθισμένους χώρους στο σπίτι σε κάτι εξαιρετικό. Αυτή η στοίβα από ακαταστασία, οι βαρετές γωνίες; Είσαι ο σχεδιαστής σε έναν κόσμο που μόνο εσύ μπορείς να μεταμορφώσεις.

Πρόσθεσε κάποια νέα έργα τέχνης ή χρώμα στους τοίχους σου. Έτσι τα σπίτια γίνονται κάτι περισσότερο από τοίχους και έπιπλα. Γίνονται χώροι που εμπνέουν, καλλιεργούν και αντανακλούν το όραμά σου.

Υδροχόος

Υδροχόε, η συνεργασία είναι το ζήτημα αλλά μερικοί από τους συνεργάτες σου είναι απρόβλεπτοι. Αυτός ο εκκεντρικός συνάδελφος, αυτός ο εργαζόμενος με τη μυστηριώδη ατζέντα, ο φίλος που είναι πάντα δύο βήματα μπροστά έρχονται στο προσκήνιο.

Οι μικρές ενδείξεις και λεπτομέρειες έχουν τώρα τεράστια σημασία. Δράσε με σαφήνεια, ενήργησε με θάρρος και θυμήσου ότι η επιρροή σου δεν αυξάνεται υποκύπτοντας στις προσδοκίες των άλλων.

Ιχθύες

Ιχθύες, ο κόσμος διαχέεται στη φαντασία σας και η φαντασία σας διαχέεται στον κόσμο. Όνειρα, διαισθήσεις και συναισθήματα βρίσκονται στο απόγειο τους.

Μην τα απορρίπτετε ως ασήμαντα. Αυτά είναι ο χάρτης σας. Είτε πρόκειται για τέχνη, στοχασμό ή διαίσθηση, εμπιστευτείτε τους ψίθυρους που καθοδηγούν τις επόμενες κινήσεις σας. Κινείστε σε πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν, και αυτό είναι το πλεονέκτημα που χρειάζεστε.