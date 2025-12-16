Νεοκλής Αβδάλας: Συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους Αμερικάνους – Αναδείχθηκε Rookie of the week στην περιφέρειά του στο NCAA

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο NCAA, κερδίζοντας για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν τη διάκριση του rookie της εβδομάδας στην περιφέρειά του. Ο 19χρονος διεθνής παίκτης της Βιρτζίνια, δείχνει σταθερά ανοδική πορεία, με τη φανέλα του κολεγίου του να τον εμπνέει για σπουδαίες εμφανίσεις.

Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται στον κορυφαίο παίκτη της εβδομάδας ανάμεσα στους rookies, δηλαδή στους αθλητές που αγωνίζονται για πρώτη χρονιά στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Ο Αβδάλας είχε βραβευθεί ξανά στις 10 Νοεμβρίου, όταν είχε μοιραστεί το βραβείο με τον Κέιμπελ Γουίλσον, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τη σταθερότητα και την αξία του.

Την εβδομάδα που πέρασε, τα νούμερά του ήταν εντυπωσιακά: μέσος όρος 23 πόντους, με ποσοστό 54% εντός παιδιάς, στοιχεία που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη φόρμα και την αυτοπεποίθησή του. Σε επίπεδο σεζόν, ο Έλληνας γκαρντ μετρά 14,6 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί κομβικό κομμάτι του παιχνιδιού της Βιρτζίνια σε πολλούς τομείς μέσα στο παρκέ.

Η ομάδα της Βιρτζίνια, με σχετική ανάρτησή της, στάθηκε στη νέα αυτή βράβευση, αναγνωρίζοντας την προσφορά και την αγωνιστική άνοδο του Έλληνα παίκτη

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Βιρτζίνια