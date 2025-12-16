Στέλλα Κονιτοπούλου: «Η κόρη μου με έστειλε για ψυχοθεραπεία για να μπορέσω να το διαχειριστώ»

Η Στέλλα Κονιτοπούλου άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή EQ, μιλώντας για την πορεία της ζωής της, τις προτεραιότητές της ως σύζυγος, καθώς και για τη στιγμή που η κόρη της αποφάσισε να φύγει από το σπίτι.

Αρχικά, μίλησε για τον ρόλο της ως σύζυγος, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά τα απαιτητικά ωράρια της δουλειάς της, φρόντισε να κρατήσει τις ισορροπίες και να βάλει την οικογένειά της πάνω απ’ όλα. «Δεν τον έχω αφήσει ποτέ χωρίς να του δείχνω ενδιαφέρον, παρόλο που η δουλειά μου έχει απαιτητικά ωράρια. Έχω βάλει την οικογένειά μου πρώτα και τη δουλειά μετά. Στην ίδια ζυγαριά, αλλά πρώτα είναι η οικογένεια. Είμαι καλά και ευχαριστώ τον Θεό ότι μου έτυχε το λαχείο για τον σύζυγό μου».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο όταν η κόρη της αποφάσισε να αυτονομηθεί. Εξήγησε πως η απομάκρυνση αυτή δεν ήταν κάτι απλό για την ίδια, καθώς βίωσε μια εσωτερική αναστάτωση που δεν μπορούσε να διαχειριστεί εύκολα. «Η κόρη μας αυτονομήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια και τον πρώτο χρόνο του είπα “πρέπει να την αφήσουμε μόνη της”. Αν και η κόρη μου με έστειλε σε ψυχοθεραπεία για να μπορέσω να το διαχειριστώ, γιατί ήξερε ότι δεν θα τα μπορέσω».

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως η σχέση με την κόρη της παραμένει πολύ στενή, κάτι που έκανε τη μετάβαση ακόμα πιο δύσκολη. Τόνισε ότι δεν αγνόησε τα συναισθήματά της, αλλά τα αντιμετώπισε κατά μέτωπο. «Όταν έχεις ένα παιδί και είμαστε και τόσο δεμένη οικογένεια, είναι λίγο… Το να τα βάζω κάτω από το χαλί δεν με αντιπροσωπεύει εμένα».

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή της, ανέδειξε τη σημασία της αλληλοϋποστήριξης μέσα στην οικογένεια, αποκαλύπτοντας πως ήταν η ίδια της η κόρη που τη βοήθησε να κάνει το πρώτο βήμα για να ζητήσει βοήθεια. «Η κόρη μου μού βρήκε τη γιατρό και πήγα», ανέφερε.