Δώδεκα μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί στα σύνορα Μαρόκου-Αλγερίας

Σύνοψη από το

  • Δώδεκα μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική εντοπίστηκαν νεκροί στο βόρειο Μαρόκο, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, μεταξύ 6ης και 12ης Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ΜΚΟ, πολλοί θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία και πείνα.
  • Η Ένωση Βοήθειας στους Μετανάστες σε Ευάλωτη Κατάσταση (AMSV) επιβεβαίωσε την ύπαρξη των πτωμάτων, τονίζοντας ότι «από χρονιά σε χρονιά διαπιστώνουμε αύξηση των θανάτων στην περιοχή αυτή».
  • Ο πρόεδρος της AMSV αναφέρθηκε επίσης στην επικινδυνότητα «τάφρου θανάτου» στην αλγερινή πλευρά των συνόρων, η οποία γεμίζει νερό και λάσπη, με ανθρώπους να πέφτουν μέσα και να πεθαίνουν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δώδεκα μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί στα σύνορα Μαρόκου-Αλγερίας

Δώδεκα μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική εντοπίστηκαν νεκροί στο βόρειο Μαρόκο, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, μεταξύ 6ης και 12ης Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μη κυβερνητικής οργάνωσης, πολλοί από τους θανάτους οφείλονται σε υποθερμία και πείνα.

Η Ένωση Βοήθειας στους Μετανάστες σε Ευάλωτη Κατάσταση (AMSV), με έδρα την Ούζντα, απέστειλε μέλη της στην επαρχία Τζαράντα μετά από πληροφορίες για θύματα, όπως δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της οργάνωσης, Χασάν Αμάρι.

«Ο επαρχιακός εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Τζαράντα επιβεβαίωσε την ύπαρξη έξι πτωμάτων», τόνισε. Σε νέα επίσκεψη της AMSV στις 12 Δεκεμβρίου στην περιοχή, εντοπίστηκαν ακόμη έξι νεκροί μετανάστες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σύμφωνα με πηγές σε νοσοκομεία, τα θύματα πέθαναν κυρίως «εξαιτίας του κρύου», αλλά και «από πείνα». Πιθανόν επρόκειτο για ανθρώπους που επιδίωκαν να περάσουν σε άλλες χώρες της βόρειας Αφρικής από το Μαρόκο ή μετανάστες που είχαν μόλις περάσει τα σύνορα με την Αλγερία και είχαν εισέλθει στο έδαφος του βασιλείου.

«Από χρονιά σε χρονιά διαπιστώνουμε αύξηση των θανάτων στην περιοχή αυτή», τόνισε ο κ. Αμάρι, επισημαίνοντας πως οι θερμοκρασίες πέφτουν ακόμη και στους -5° Κελσίου από τα μέσα του Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιανουαρίου και πως οι περισσότεροι μετανάστες δεν έχουν μαζί τους παρά καλοκαιρινά ρούχα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που πέθαναν είναι γυναίκα και νεαρός, περίπου είκοσι ετών, από τη Γουινέα-Κονακρί, καθώς και υπήκοος Νιγηρίας, γεννημένη το 1996, και υπήκοος Καμερούν, γεννημένος το 1999, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Ο κ. Αμάρι αναφέρθηκε επίσης στην επικινδυνότητα τάφρου στην αλγερινή πλευρά των συνόρων (πλάτους 4,5 μέτρων και βάθους 4 μ.), παράλληλα με περιφράξεις στη μαροκινή πλευρά. Η τάφρος αυτή γεμίζει νερό όταν ποτάμια στην περιοχή υπερχειλίζουν την περίοδο των βροχών.

Πρόκειται για «τάφρο θανάτου», προορισμένη να αποτρέπει «κάθε διέλευση», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι πέφτουν μέσα σε αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα ξημερώματα και συχνά πεθαίνουν εξαιτίας της λάσπης, καθώς δεν καταφέρνουν να βρουν σταθερό έδαφος για να στηριχτούν και να βγουν.

Από το 2017, στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 76 θάνατοι, σύμφωνα με την AMSV. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται μετανάστες από το Τσαντ και πρόσφυγες από το Σουδάν, που πλήττεται από τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος της AMSV, Χασάν Αμάρι, τόνισε ότι ήδη από το 2018 έχει προειδοποιήσει τις αρχές του Μαρόκου και της Αλγερίας για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η συγκεκριμένη τάφρος, ζητώντας μέτρα για την προστασία του θεμελιώδους «δικαιώματος στη ζωή».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

ΕΒΕΠ για αγροτικές κινητοποιήσεις: Κάθε επιπλέον εβδομάδα προσθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ ζημιά

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Oι αλλαγές στους μισθούς

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Άντονι Αλμπανέζι: Κίνητρο της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ μοιάζει να ήταν η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση εναντίον πλήθους ...
04:15 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Κατέθεσε αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά του BBC, για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες, Δευτέρα, αγωγή κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντα...
04:05 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Όπλο μαζικής καταστροφής» xαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη φαιντανύλη

Νέα μέτρα στον «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτ...
03:16 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα ζητήσει από τις ΗΠΑ όπλα και νέες κυρώσεις εάν η Ρωσία απορρίψει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Η Ουκρανία θα ζητήσει περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επιπλέον όπλα, συμπεριλαμβανομ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα