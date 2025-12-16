Δώδεκα μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί στα σύνορα Μαρόκου-Αλγερίας

Δώδεκα μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική εντοπίστηκαν νεκροί στο βόρειο Μαρόκο, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, μεταξύ 6ης και 12ης Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μη κυβερνητικής οργάνωσης, πολλοί από τους θανάτους οφείλονται σε υποθερμία και πείνα.

Η Ένωση Βοήθειας στους Μετανάστες σε Ευάλωτη Κατάσταση (AMSV), με έδρα την Ούζντα, απέστειλε μέλη της στην επαρχία Τζαράντα μετά από πληροφορίες για θύματα, όπως δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της οργάνωσης, Χασάν Αμάρι.

«Ο επαρχιακός εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Τζαράντα επιβεβαίωσε την ύπαρξη έξι πτωμάτων», τόνισε. Σε νέα επίσκεψη της AMSV στις 12 Δεκεμβρίου στην περιοχή, εντοπίστηκαν ακόμη έξι νεκροί μετανάστες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σύμφωνα με πηγές σε νοσοκομεία, τα θύματα πέθαναν κυρίως «εξαιτίας του κρύου», αλλά και «από πείνα». Πιθανόν επρόκειτο για ανθρώπους που επιδίωκαν να περάσουν σε άλλες χώρες της βόρειας Αφρικής από το Μαρόκο ή μετανάστες που είχαν μόλις περάσει τα σύνορα με την Αλγερία και είχαν εισέλθει στο έδαφος του βασιλείου.

«Από χρονιά σε χρονιά διαπιστώνουμε αύξηση των θανάτων στην περιοχή αυτή», τόνισε ο κ. Αμάρι, επισημαίνοντας πως οι θερμοκρασίες πέφτουν ακόμη και στους -5° Κελσίου από τα μέσα του Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιανουαρίου και πως οι περισσότεροι μετανάστες δεν έχουν μαζί τους παρά καλοκαιρινά ρούχα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που πέθαναν είναι γυναίκα και νεαρός, περίπου είκοσι ετών, από τη Γουινέα-Κονακρί, καθώς και υπήκοος Νιγηρίας, γεννημένη το 1996, και υπήκοος Καμερούν, γεννημένος το 1999, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Ο κ. Αμάρι αναφέρθηκε επίσης στην επικινδυνότητα τάφρου στην αλγερινή πλευρά των συνόρων (πλάτους 4,5 μέτρων και βάθους 4 μ.), παράλληλα με περιφράξεις στη μαροκινή πλευρά. Η τάφρος αυτή γεμίζει νερό όταν ποτάμια στην περιοχή υπερχειλίζουν την περίοδο των βροχών.

Πρόκειται για «τάφρο θανάτου», προορισμένη να αποτρέπει «κάθε διέλευση», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι πέφτουν μέσα σε αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα ξημερώματα και συχνά πεθαίνουν εξαιτίας της λάσπης, καθώς δεν καταφέρνουν να βρουν σταθερό έδαφος για να στηριχτούν και να βγουν.

Από το 2017, στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 76 θάνατοι, σύμφωνα με την AMSV. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται μετανάστες από το Τσαντ και πρόσφυγες από το Σουδάν, που πλήττεται από τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος της AMSV, Χασάν Αμάρι, τόνισε ότι ήδη από το 2018 έχει προειδοποιήσει τις αρχές του Μαρόκου και της Αλγερίας για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η συγκεκριμένη τάφρος, ζητώντας μέτρα για την προστασία του θεμελιώδους «δικαιώματος στη ζωή».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP