Μεξικό: Συντριβή μικρού αεροσκάφους – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα στο Μεξικό, όταν μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια προσπάθειας για αναγκαστική προσγείωση. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην Τολούκα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, με τις τοπικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια.

Όπως ανέφερε ο Αντριάν Ερνάντες, συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, η πτώση έγινε στην περιοχή Σαν Ματέο Ατένκο, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο της Τολούκα και 50 χιλιόμετρα δυτικά από την Πόλη του Μεξικού. Το ιδιωτικό τζετ είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, στις ακτές του Ειρηνικού, με προορισμό το εσωτερικό της χώρας.

#Now #Mexico A Cessna Citation III Reg XA-PRO jet has crashed on approach to #Toluca TLC/MMTO at #SanPedroTotoltepec. Plane had departed #Acapulco ACA/MMAA. With possibly 10 people on board, authorities report no survivors. pic.twitter.com/OpRRDO2I0w — Mexico Times (@mexicotimes) December 15, 2025

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα οι διασώστες είχαν εντοπίσει επτά σορούς στο σημείο της συντριβής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο Ερνάντες υποστήριξε ότι το αεροπλάνο επιχείρησε να προσγειωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου, ωστόσο προσέκρουσε στη μεταλλική στέγη παρακείμενης επιχείρησης, προκαλώντας εκτεταμένη φωτιά. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την αιτία της τραγωδίας.

#PlaneCrash #Disaster #Mexico #Toluca: Cessna 650 Citation II operated by Jetpro flying from Acapulco has crashed into a warehouse while on approach at Mexico City’s Toluca Airport WSW of Mexico City. All 10 crew and passengers aboard killed. So sad…. 💔🇲🇽 @aviationbrk reports: https://t.co/MUN7sEBHKI — USAS: airplanes, ships, tanks, weather, travel! 🙂 (@USAS_WW1) December 15, 2025

Την ίδια στιγμή, η δήμαρχος του Σαν Ματέο Ατένκο, Άνα Μουνίς, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio ότι η πυρκαγιά οδήγησε στην προληπτική εκκένωση περίπου 130 κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, για λόγους ασφαλείας, μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η κατάσταση.